بداية قوية للكويت في «السلة»

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حقق الكويت بداية قوية في دوري كرة السلة بفوزه السهل على الساحل 98-37 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الاولى في دوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز الشباب على التضامن 86-74. وحصد الكويت والشباب أول نقطتين لهما في منافسات المجموعة فيما نال التضامن على اول نقطه له في منافسات المجموعة الاولى، فيما أرتفع رصيد الساحل الى نقطتين أيضاً بعد خسارته الثانيه على التوالي حيث خسر في الجولة الاولى أمام الجهراء. ويتأهل اول أربعة فرق من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام البلاي من 3 مباريات بطريقة «المقص».

وجاء لقاء الكويت مع الساحل من طرف واحد بعد أن سيطر الأبيض على مجرياته منذ البداية من خلال تألق صانع العابه الكسندر الغيص الى جانب ثلاثيات راشد الرباح وتألق عبدالله الشمري أسفل السلة وسط أداء متواضع من الساحل لينتهي الربع الأول لمصلحة الابيض 31-9. وحاول الساحل تقليص الفارق في الربع الثاني لكنه اصطدم بقوة وصلابة الكويت الذي تألق لاعبوه وقدموا مستوى متميزا لينتهي الربع الثاني بتقدم الأبيض 56-19. وواصل الأبيض مستواه المميز في الربع الثالث دون أي محاولات من منافسه الذي طغى على أدائه التسرع والاستعجال مما منح منافسه السيطرة على الكرات المرتدة من السلة “الريباوند” التي حولها الى الهجوم المعاكس السريع عبر راشد الرباح وعبدالعزيز ضاري لينتهي الربع الثالث بتقدم الكويت 81-26. وترجم الكويت افضليته وخرج فائزاً في نهاية المباراة بنتيجة 98-37.

وتقام اليوم مباراتان في منافسات المجموعة الاولى حيث يلتقي التضامن مع الجهراء في 5:30 تليها مباشرةً مباراة الشباب مع العربي، وتقام المباراتان على صالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية.

