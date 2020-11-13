القادسية والعربي يتواعدان في نصف نهائي «كأس اليد»

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بلغ القادسية والعربي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد بفوز الأصفر على خيطان 30-22، والأخضر على الصليبخات 33-16 أول من امس ضمن منافسات ربع النهائي. وسيتواجه الفريقان في نصف النهائي الاول الأحد المقبل، فيما اختتم الكويت وكاظمة منافسات ربع النهائي في وقت متأخر مساء أمس بمواجهة النصر واليرموك.

وقدم الأصفر عرضاً قوياً منذ بداية اللقاء لتفادي مفاجآت خيطان، وكان له ما أراد من خلال السيطرة على مجريات اللقاء وتوسيع الفارق الذي وصل في نهاية المباراة إلى 8 أهداف. ويطمح القادسية بقيادة مدربه الوطني وليد فيروز إلى الوصول للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب بعد أن حل ثالثاً في بطولة الدوري.

وفي المباراة الثانية قدم العربي أداء متميزاً بقيادة مدربه الجزائري سعيد حجازي الأمر الذي منحه السيطرة على المباراة منذ البداية ليحقق انتصارا مريحاً وضعه في نصف النهائي .

