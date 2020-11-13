«الجمباز» ألغى بطولاته.. ويفتح باب التسجيل للأكاديميات

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اتخذ مجلس إدارة اتحاد الجمباز قراراً خلال اجتماعه مساء الأول من أمس بإلغاء جميع بطولاته للموسم الرياضي 2019 - 2020، بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد. ووافق المجلس خلال اجتماعه في مقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية برئاسة فهد الصولة وبحضور جميع الأعضاء، على التعاقد مع المدربة الأوكرانية أوكسانا ميخايليفنا لقيادة منتخب الجمباز الفني للسيدات، فيما ينتظر الاتحاد وصول مدربة منتخب الجمباز الإيقاعي للسيدات الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك والمقرر الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من استخراج أوراق دخولها للبلاد، إذ يسعى الاتحاد من التعاقد مع المدربتين إلى بناء منتخبين للجمباز الفني والإيقاعي في الفترة المقبلة وفق خطة مدروسة واحترافية تمهيداً للمنافسة القوية في استحقاقات مقبلة. وأعلن مجلس إدارة الاتحاد عن فتح باب التسجيل أمام الأكاديميات الراغبة في الانتساب للاتحاد اعتباراً من يوم 15 نوفمبر الحالي بهدف تنظيم نشاط الجمباز للفتيات و إعطائه صفة الرسمية.

