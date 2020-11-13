إدراج «هوكي الجليد» في «الألعاب الخليجية»

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وافقت اللجنة الأولمبية على إدراج لعبة الهوكي على الجليد ضمن ألعاب دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقررة إقامتها في الكويت خلال شهر مارس المقبل.وجاءت هذه الموافقة بعد أن خاطبت اللجنة التنظيمية الخليجية للألعاب الشتوية التي تتخذ من الكويت مقرا لها الاتحادات والأندية المشرفة على لعبة الهوكي على الجليد في دول مجلس التعاون بشأن قدرتها على المشاركة من عدمها، إذ لاقت اللجنة موافقة وحماسة شديدة من جميع الدول الأعضاء للمشاركة ضمن هذه الدورة المجمعة، إذ ستقام مسابقتا الرجال والسيدات في صالة نادي الألعاب الشتوية بمنطقة بيان التي تتوافر فيها كل متطلبات إقامة المباريات الدولية للعبة.