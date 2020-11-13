loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الاتحاد المصري منح صلاح جائزة الملهم


منح الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح نجم ليفربول جائزة الملهم بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز. وأقام الاتحاد المصري احتفالية بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لتكريم صلاح بحضور عدد كبير من رموز الكرة المصرية. وقال صلاح في كلمته خلال حفل تكريمه «رسالتي لجماهير الأهلي والزمالك هي عليكم أن تستمتعوا بالمباراة النهائية لدوري الأبطال بين الفريقين ولا تنجرفوا بأي شيء خارج حدود كرة القدم.. تمتعوا باللعبة ليس أكثر من ذلك».
وأضاف «بالطبع أنا سعيد بتأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وأيضا لوصول بيراميدز لنهائي الكونفيدرالية رغم الخسارة وهذا الإنجاز سينعكس على منتخب مصر في المرحلة القادمة».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة