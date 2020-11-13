الاتحاد المصري منح صلاح جائزة الملهم

دوليه

منح الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح نجم ليفربول جائزة الملهم بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز. وأقام الاتحاد المصري احتفالية بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لتكريم صلاح بحضور عدد كبير من رموز الكرة المصرية. وقال صلاح في كلمته خلال حفل تكريمه «رسالتي لجماهير الأهلي والزمالك هي عليكم أن تستمتعوا بالمباراة النهائية لدوري الأبطال بين الفريقين ولا تنجرفوا بأي شيء خارج حدود كرة القدم.. تمتعوا باللعبة ليس أكثر من ذلك».

وأضاف «بالطبع أنا سعيد بتأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وأيضا لوصول بيراميدز لنهائي الكونفيدرالية رغم الخسارة وهذا الإنجاز سينعكس على منتخب مصر في المرحلة القادمة».

