الجمعة 13 نوفمبر 2020 ,28 ربيع الأول 1442
رقم العدد:
4139
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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الرئيسية
محليات
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اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
علم ومعرفة
الاخيرة
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سؤال
لو كنت مسؤولاً عن التخطيط، ماذا كنت تفعل؟.. الإجابة: «لنسفت خطط التنمية».
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