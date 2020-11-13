بلد شهادات لا كفاءات

الاخيرة

الكويت بلد مليء بالكفاءات والخبرات والمبدعين من جميع الأعمار الموجودين في دهاليز الدوائر الحكومية، الإشكال في بلدنا أننا اعتدنا على ظلم واهمال هؤلاء، وتسليم القيادة لمن هم أقل منهم في الكفاءة والقدرة والإبداع بسبب الواسطات أو فارق الشهادات لا القدرات.

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الكويت الجديدة كي تنهض يجب ان تعكس المعادلة السابقة، فقدرات المسؤولين تختلف، فهناك القادر على تحويل الفسيخ لشربات، يقابله القادر على تحويل الشربات الى فسيخ، أو بلغة الأرقام من يستطيع أن يحول الصفر الى مليار، ومن يحول المليار الى صفر، ومن ثم علينا أن نختار الأكثر كفاءة ليقود العمل، والاقل كفاءة ليتبعه ويتعلم منه لا العكس، تماما كحال وجوب وضع الحصان قبل العربة، ليتحرك الركب الذي طال أمد توقفه كوننا قلبنا الوضع لأزمنة طويلة، فتراكمت الخسائر، وزادت العجوزات بالميزانيات.

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والابداع والكفاءة والامانة وحسن الاداء لا علاقة لها اطلاقا بالشهادات، وخاصة العليا منها، التي تكالبت عليها الكوادر الحكومية، حتى صار شراء مثقالها بدينار، وقد قررت الولايات المتحدة في دراسة نشرت أخيرا أن حيازة الشهادات لم تعد مبرراً او سبباً للتوظيف والترقي، بل المقياس الوحيد هو الأداء الجيد والابتكار والإبداع.

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آخر محطة:

1 - نحتاج إلى لجنة دائمة مرفقة بمجلس الوزراء تبعث الكشافين لمعرفة حقيقة حسن أو سوء أداء المسؤولين في الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة.

2 - كما يحتاج الأمر لزيارة الوزراء لمقار أعمالهم، والاستماع لآراء العاملين والمراجعين.

