ثامر الجابر: الكويت لن تنسى خليفة بن سلمان

أول النهار

نعى سفير الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر الجابر رئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة حافلة بالخير والعطاء والإنجازات.وتقدم الشيخ ثامر في تصريح صحافي بخالص العزاء إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأسرة المالكة والشعب البحريني في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.وقال ان الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله كان محبا للكويت وعاشقا لها كعشقه للبحرين قيادة وحكومة وشعبا فأحبته الكويت وبادله الكويتيون المحبة والتقدير.وذكر ان مسيرته الخالدة ستظل باقية في قلوبنا جميعا سائلا الله تعالى ان يرحم الفقيد وان يسكنه فسيح جناته.

