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أول النهار

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وفد رفيع المستوى توجه إلى المنامة أمس

ممثل سمو الأمير قدم العزاء بوفاة خليفة بن سلمان


عاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى البلاد أمس قادما من مملكة البحرين بعد تقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.وكان في استقبال سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وقام ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له أمس بتقديم واجب العزاء إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة بمملكة البحرين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.
وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد غادر البلاد أمس على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى مملكة البحرين لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.ويرافق سموه وفد ضم كلا من الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح والشيخ د. علي السالم العلي والشيخ عبدالله النواف والمستشار بالديوان الأميري الشيخ فهد السعد العبدالله وسفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله والشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد.


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