غيلبرت: 14 مليار دولار استثمارات حكومية كويتية في أستراليا

أول النهار

فيما أكد مساعد وزير الخارجية حمد المشعان لـ «النهار» عن انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة بين الكويت واستراليا للمرة الأولى بعد غدٍ الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس رحب سفير استراليا لدى البلاد جونثان غيلبرت بانعقاد هذه اللجنة لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، مؤكداً ان العلاقات بينهما جيدة، وتتميز بالايجابية في التعاطي مع الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد لـ «النهار» ان انعقاد تلك الاجتماعات تعد خطوة ايجابية لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. وأشار إلى أن الاجتماعات سيترأسها من الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركيتين حمد المشعان ومن الجانب الاسترالي مديرة إدارة افريقيا والشرق الأوسط ومكافحة الارهاب انجيلا ماكدونالدز، حيث سيبحث الجانبان قضايا الامن والاستثمارات والتعليم فضلاً عن التعاون السياسي في حلحلة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى ان الاستثمارات الكويتية الحكومية في بلاده عبر هيئة الاستثمار تقدر بـ 14 مليار دولار فضلاً عن وجود استثمارات خاصة في مجال النفط والغاز.

ونفى وجود أي مشاكل تعوق تحقيق تصدير المواشي الاسترالية الى الكويت في الوقت الراهن، مشيراً إلى ان السفن الكويتية عادة ما تخضع للفحص الطبي، كغيرها بسبب انتشار فيروس كورونا، الا ان الامور تسير بشكل جيد مع بداية تصدير المواشي الاسترالية من قبل شركة المواشي الكويتية.

وقال ان بلاده تصدر حوالي مليون رأس غنم سنوياً لمنطقة الشرق الأوسط منها نصف مليون للكويت سنوياً، وهذا رقم كبير يدل على ثقة الكويت في اللحوم الاسترالية.

أما بخصوص عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في بلاده، فقال نحن نسعى إلى زيادة عدد الطلبة الكويتيين للدراسة في الجامعات الاسترالية وسوق نناقش هذا الامر مع الجانب الكويتي خلال الاجتماعات المقبلة، منوهاً لوجود 600 طالب كويتي يدرسون في استراليا.

وأعرب عن ارتياحه الكبير للتطور الذي شهدته علاقات البلدين الصديقين، موضحاً انه يعمل على تعزيز هذا التعاون وابرام العديد من اتفاقيات التعاون بينهما.

