21 فريقاً يحصدون درع مبادرات الشباب

أول النهار

اختتمت امس فعاليات ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية الدورة الخامسة، والتي استمرت على مدار 3 أيام، بمشاركة الشيخة حصة آل ثاني المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية، ود.سامر حدادين رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشيخة سهيلة الصباح رئيس مجلس أمناء شركة الأنظمة المتكاملة للاستشارات والتدريب، بالإضافة إلى د.خالد الشطي ود.عروب الرفاعي، د.افنان الشعيبي، والصحافية وصانعة المحتوى إحسان بن علوش من المغرب، والإعلامي خالد الزدجالي ، ولفيف من الاكاديميين والإعلاميين من الوطن العربي، فضلا عن مشاركة 185 فريقاً ومبادرة شبابية تأهل منهم 85 فريقاً من 16 دولة عربية، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والهيئة العامة للشباب، وبيت التمويل الكويتي. وخلال كلمته قال مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين د. سامر إن الكويت واحدة من أهم الدول المانحة للمفوضية السامية للأمم المتحدة، بمساهمات وصلت من 500 إلى 600 بليون دولار في عشر السنوات الماضية، واستضافت ثلاثة مؤتمرات لدعم سورية، وساهمت في عدة مؤتمرات إنسانية لدعم اللاجئين، مشيرا الى أن المنح التي يتم تقديمها من قبل الدول تكون بشكل طوعي.

ومن جانبها، أكدت المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة آل ثاني أن الشباب هم المحرك الأساسي في عمليات الإغاثة للبنانيين خلال حادث «مرفأ بيروت»، لما قدموه منذ اللحظة في مساعدات للجرحى والأطفال وتوفير الطعام والتبرع بالدم، مشيرة الى أن العمل التطوعي العفوي استطاع تخفيف معاناة آلاف الأسر خلال الأزمة، ونحن خطواتنا بالتعاون مع المبادرات التطوعية في تلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 500 أسرة متضررة، وأشارت الى أن المنظمات التطوعية والمبادرات خسرت أعداداً كبيرة من أفضل شبابها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

ومن جانبه قال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس خلال كلمته، حرصنا على أن نقيم ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية في وقته المحدد في ظل هذه الظروف الاستثنائية وقسوة الأحداث والتباعد الاجتماعي، وذلك لأهمية ما يحمله من رسالة إنسانية هامة، وتخلينا عن فكرة المعرض ونعد الجميع بالعودة خلال السنوات القادمة وسنعود إلى الفعاليات بالشكل المعهود والمنشود. وأضاف الخميس أن الملتقى يستضيف العديد من الشباب المبادرين من الوطن العربي، سعيا لإبراز دور هذه الفرق التطوعية في خدمة المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الملتقى يقام سنويا بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك وفقا لعدد من المعايير الخاصة التي وضعتها هيئة الملتقى. وشددت رئيس مجلس أمناء شركة الأنظمة المتكاملة للاستشارات والتدريب الشيخة سهيلة الصباح على ضرورة خلق مناخ تنافسي وإبداعي إيجابي لدعم جهود الشباب في العمل التطوعي والإنساني وتشجيع الكيان الشبابي التطوعي بما يعود بالمنفعة على المجتمع، مشيرة الى أن ملتقى مبادرات الشباب للأعمال التطوعية والإنسانية يساعد على بث روح التنافس ودعم الظواهر الإيجابية من الشباب في مختلف المجالات والأصعدة.

وأوضحت أن الأزمة الصحية افرزت لنا العديد من المبادرات الجيدة التي تستحق تسليط الضوء عليها لدعم تواجدها ونجاحها.

وخلال جلسة حياتي في العمل التطوعي قال د.خالد الشطي المتخصص في العمل التطوعي إن العمل التطوعي هو اخذ قبل أن يكون عطاء، مشيرا إلى أن العمل التطوعي كله متعلق في العطاء مبينا أن الكويت تعمل على توثيق اكثر من 300 فريق تطوعي بالإضافة إلى جمعية مهنية و جمعية خيرية وذلك ليستفيد منها من داخل الكويت وخارجها.

