الهاجري: رومانيا مهتمة بقضية محمد البغلي

أول النهار

أكد المفتش العام لشرطة رومانيا اللواء ادواردو ميرتسكو حرص الاجهزة الامنية في بلاده على قضية المواطن محمد البغلي المفقود بأراضيها منذ عام 2015. جاء ذلك خلال لقائه سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري في المفتشية العامة للشرطة الرومانية في العاصمة بوخارست. وقال السفير الهاجري في تصريح لـ (كونا) ان مباحثات اللقاء تمحورت حول آخر مستجدات قضية المواطن المفقود في رومانيا منذ اغسطس 2015. واضاف انه دعا الى بذل المزيد من الجهود لمعرفة مصيره باعتبار ان القضية تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي في الكويت. واشار السفير الهاجري الى حرص المسؤولين الرومانيين على متابعة هذه القضية الانسانية وكشف ملابساتها. يذكر ان رجل الاعمال محمد البغلي اختفى في ظروف غامضة في قرية (كييا) بمقاطعة (براهوفا) شمال العاصمة بوخارست في عام 2015. وكانت وزارة الداخلية الكويتية ارسلت سابقا وفودا امنية الى رومانيا لمتابعة القضية والتنسيق مع الشرطة الرومانية والجهات المختصة.