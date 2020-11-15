البديوي: 20 مليون دولار مساعدات كويتية للأشقاء اليمنيين

أول النهار

اكد سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي التزام الكويت الكامل بمساعدة اليمن على جميع الاصعدة مشددا على اهمية التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البديوي خلال الاجتماع الدولي الثاني لكبار المسؤولين حول اليمن مساء والذي اقامته المفوضية الاوروبية عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال البديوي ان الكويت «ستظل وفية دائما بالتزاماتها حتى يتغلب اخواننا في اليمن على معاناتهم ويتمتعون بالامن والسلام». واشار الى تعهد الكويت بتقديم مساعدات قيمتها 20 مليون دولار خلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسته بالتعاون مع بريطانيا والسويد والمانيا في سبتمبر الماضي.