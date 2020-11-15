مريم وأخواتها.. يا وزير التربية!

الأولى

«لكِ الله يا مريم»..

حرمتكِ «التربية» من التعليم أو التدريب ولم يلتفت إليك أحد من مسؤوليها الكبار أو الصغار، بل ولم يشعر أحد بما في صدرك من ألم وضيق بسبب الإهمال الشديد الذي تعانين منه، ويعاني منه أمثالك من البنين والبنات.

لكِ الله يا مريم..

وسامح الله من صموا آذانهم واستغشوا ثيابهم، فلم يروا كم تتألمين وأنت حبيسة بين جدران منزلك، لا تجدين من يعلمك أو يأخذ بيدك إلى مدارج المعرفة والتدريب.

لك الله يا مريم..

فقد غفل عنك القريب والبعيد من العاملين في وزارة التربية، ربما لأنك من ذوي الإعاقة الذهنية، ولأنك في نظر البعض بغير قيمة تذكر أو وزن يلتفت إليه، ويعنى به المديرون والوكلاء الذين هم على كراسيهم قابعون.

لك الله يا مريم

يا من عجزت عقول التربويين عن إيجاد مخرج لك ولأمثالك، فبينما يواصل المتعلمون دراستهم «أونلاين» بعد أن أصبح الحضور إلى المدارس متعذراً، ظللت أنت وأقرانك رهينة الحبس بين الجدران، فلا تدريبات عملية، ولا فيديوهات تنمي قدراتك، وتستوعب طاقاتك لا لشيء إلا لأن «التربية» مشغولة عنك لا تأبه لك، ولا تنظر لأمثالك.

لك الله يا مريم..

10 أشهر كاملة وأنت قابعة في مكانك، بدعوى أن دراستك ودراسة أمثالك ليست إلا ورشاً تدريبية ودروساً عملية تقتضي الحضور إلى المدارس، ولما كان ذلك مستحيلاً في تلك الظروف لم يجد التربويون سوى أن تظلي بغير دراسة أو تدريب.

أو عجزت عقول التربية عن إيجاد بديل يعوضك عن الغياب القسري للمدارس؟

أو عجزت فنون العلم عن إصدار ورش تدريبية مسجلة تعرض «أونلاين» كما تعرض دروس بقية الأوادم؟

معذرة إليك يا مريم، وإلى أمثالك ونظرائك فقد تركناك حتى ضاقت بك السبل، فلم تجدي سوى «السوشيال ميديا» لعرض قضيتك بعدما غفل عنها، أو تغافل عنها التربويون من رأس الهرم وقمته إلى قاعدته العريضة، التي تضم آلاف الخبراء وأصحاب الشهادات العليا في فنون التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

لقد كسرتِ «التربية» بصرختك يا مريم، وكشفتِ قصورها وضعفها، فعذراً إليك وعذرا لأمثالك. وسامح الله من تغافل أو تعامى عن قضيتك وعن حقك في التعليم.

يا مريم.. صرخاتك أبكتنا، وآلامك أوجعتنا فصغناها كلاماً عسى أن يقرأه فيرق له من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

عذراً يا مريم.. مضطرون أن نقول لك: «انتظري الفرج».