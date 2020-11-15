القمة الخليجية الشهر المقبل

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نفت مصادر دبلوماسية لـ النهار تحديد موعد دقيق لانعقاد القمة الخليجية، مشيرة إلى أنها ستعقد خلال ديسمبر المقبل.

وقالت: الى الآن يتم التشاور بهذا الخصوص، لكن لم يتحدد بعد ما اذا كانت ستعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس أم بالحضور المباشر.

ومع وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري للكويت في زيارة رسمية يبدأها اليوم سيلتقي خلالها كبار المسؤولين، رحبت المصادر بالزيارة مؤكدة ان العلاقات المصرية- الكويتية متميزة ومتجذرة، وان الزيارة تأتي في اطار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

واشارت إلى ان الجانبين يعملان على تحديد موعد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب.

وعن التعاون الأمني بين البلدين في اطار تسليم الكويت مطلوبين من جماعة الاخوان المحظورة في مصر، قالت المصادر ان التعاون الامني بين البلدين في هذا الاطار وغيره قائم وبشكل جيد. من جانبه، قال السفير المصري طارق القوني ان الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري تحظى باهتمام كبير من الجانبين، وتأتي تأكيدا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين والروابط المتجذرة بين الشعبين وما تستندان اليه من اسس متينة لاواصر التاريخ المشترك.

واضاف: ان الزيارة والرسالة التي يحملها الوزير من الرئيس عبدالفتاح السيسي الى سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد تمثل فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر واستمرارا للتشاور القائم بين قيادات ومسؤولي البلدين. واشار الى ان الزيارة التي ستتضمن لقاءات مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر، ستبحث سبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودفعه الى آفاق ارحب، بالاضافة الى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية.

من جانب آخر، علمت النهار ان العراق سيطلب تأجيل انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين إلى شهر يناير من العام المقبل وذلك بعد طلب الكويت انعقادها بعد 20 ديسمبر اي عقب استكمال تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجراء انتخابات مجلس الامة التي ستتم في الخامس من ديسمبر، ونظرا لارتباطات الجانب العراقي تم اقتراح تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة الثنائية الى يناير المقبل.