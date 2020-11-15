دعم خليجي - عربي لإجراءات المغرب في الكركرات

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عواصم - الوكالات: اعربت الكويت عن تأييدها للاجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية في منطقة الكركرات، فيما اعلنت الرباط ان العملية العسكرية التي تم تنفيذها تمت بطريقة سلمية دون اشتباكات او تهديد لسلامة المدنيين تهدف لاستعادة حرية الحركة في المعبر، وسط تأييد متواصل من دول خليجية وعربية لكل ما تتخذه المملكة من اجراءات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة اراضيها وأمنها....(طالع ص 23).

وأعربت وزارة الخارجية عن تأييد الكويت للاجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا. وجددت الوزارة في بيان صحافي امس موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه معربة عن رفضها لأي اعمال او ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة. ودعت الى ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. في غضون ذلك اكدت وزارة الخارجية المغربية، ان العملية العسكرية التي تم تنفيذها في منطقة الكركرات تمت بطريقة سلمية دون اشتباكات او تهديد لسلامة المدنيين،

لافتة الى انها تهدف لاستعادة حرية الحركة في المعبر. وقالت الوزارة ان العملية نُفذت بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة، من اجل استعادة حرية الحركة في معبر الكركرات. وأضافت في بيان ان التدخل تم بطريقة سلمية، دون اشتباكات او تهديد لسلامة المدنيين. وأوضحت ان العملية العسكرية جاءت بعد اعطاء كل الفرص لحل دبلوماسي، من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق توالت بيانات الدعم الخليجية والعربية للمغرب فقد اعربت الخارجية السعودية،

امس عن تأييد حكومة المملكة للاجراءات التي اتخذها المغرب لارساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية. كذلك استنكرت الخارجية السعودية أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية الى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس. من جانبها اكدت الخارجية الأردنية، امس وقوف الأردن الكامل مع الخطوات التي امر بها الملك محمد السادس لاعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات ولضمان امن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية. وفي السياق، عبرت دولة قطر عن تأييدها للخطوة التي قام بها المغرب بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في المعبر.

فيما شددت سلطنة عمان، على تأييد اجراءات المغرب لحماية امنه وسيادته على اراضيه، وضمانا لاستمرار حرية التنقل المدني والتجاري بالمنطقة. وفي المنامة اعربت دولة البحرين عن دعمها وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن اراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في اطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقًا للشرعية الدولية. وأعربت عن استنكارها الشديد للأعمال العدائية، التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات في الصحراء المغربية. وكانت الامارات قد اكدت الجمعة،

تضامنها ووقوفها الى جانب المغرب ودعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات. وعبّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية، عن ادانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 اكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.