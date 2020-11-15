«التربية» تبحث بديل الاختبارات الورقية

وطن النهار

علمت «النهار» من مصادرها أن وزارة التربية، تبحث عن منفذ للمأزق الذي وقعت فيه بعد رفض وزارة الصحة عقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي بالطريقة الورقية التقليدية، مشيرة إلى أن قيادات التربية ستجتمع خلال الاسبوع الجاري مع موجهي عموم المواد الدراسية ومديري عموم المناطق التعليمية سعيا للخروج بحلول عملية من شأنها انصاف الطلبة في تقييم مستواهم التعليمي.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مقترحات عدة ستوضع غدا على طاولة القياديين متضمنة كل العراقيل والمشاكل التي قد تصاحب الاختبارات الالكترونية ومنها انقطاع الانترنت وتعطل الاجهزة الذكية، وذلك بعد ورود مشاكل ظهرت على السطح اخيرا أثناء تأدية الطلبة اختباراتهم الالكترونية القصيرة، لافتة إلى وجود ثمة أفكار ستتم مناقشتها خلال الاجتماع لاسيما الاعتماد على نظام التقييم الاسبوعي واحتساب الدرجات من قبل معلم المادة مباشرة.

وأكدت المصادر ان وزارة التربية حريصة على تقييم الطلبة بما يتماشى ويتوافق مع الوثيقة المعتمدة لذلك، لافتة إلى وجود رفض بدمج مناهج الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني واختبار الطالب فيهما نهاية العام الدراسي باعتبار انه يخالف نظام الفصلين المعتمد لدى وزارة التربية.

وأوضحت أن الوزارة تتجه إلى الاستمرار بآلية التقييم الالكترونية التي اعتمدتها التربية، لتشمل تقييم الطلبة من خلال الالتزام بالحضور والتفاعل مع المعلمين وانجاز الواجبات وتقديم التقارير.

وأشارت المصادر الى وزارة التربية تعاني مشاكل جمة في تطبيق نظام التعلم عن بعد وابرزها ضعف شبكات النت وانقطاع الاتصال من حين إلى آخر، بالإضافة إلى قلة الخبرة وضعف تدريب المعلمين لكون الموضوع جاء فجأة دون تخطيط مسبق ودون خطة تدريب طويلة الامد.

وأكدت المصادر أن من المشكلات التي تعانيها التربية، غياب الخبرة لدى المتعلمين وعدم معرفة ودراية اولياء الامور بالبرامج وطريقة استخدامها، فضلا عن عدم التزام الهيئات التعليمية بطريقة ثابته وموحدة لادارة التعليم، حيث كل معلم او معلمة يضع طريقة خاصة بارسال الواجبات والتواصل، ناهيك عن ضعف الرقابة من قبل بعض الادارات المدرسية وبالمقابل الشدة والتعسف في الرقابة من قبل ادارات اخرى.

وذكرت أن قلة الخبرة اسفرت عن تنظيم اختبارات الكترونية تحتوي على اخطاء كارثية مثل ان تضع المعلمة اسئلة والاجابات كلها خطأ او ان تضع الاجابة الخطأ هي الصحيحة وهذا يضيع حق الطالب، هذا إلى جانب مشكلة عدم وجود تفاعل مباشر بين الطالب والمعلم خاصة بالرياض والابتدائي.

