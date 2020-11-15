وزير الصحة: جائزة صباح الأحمد للمسنين تشجع الأبحاث الطبية

وطن النهار

قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ان جائزة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- للرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة تجسد على ارض الواقع الالتزام رفيع المستوى بتشجيع ورعاية البحوث والابتكارات والمبادرات.

جاء ذلك في كلمة خلال احتفال منظمة الصحة العالمية بتسليم د. جونهيلد والديمار من مملكة الدنمارك الجائزة المخصصة للبحوث في مجالي الرعاية للمسنين وتعزيز الصحة لعام 2020.

واكد ان هدف هذه الجائزة تعزيز صحة وجودة حياة المسنين وفاء وعرفانا لهم وامتنانا لما قدموه من عطاء مخلص ومتدفق طوال مسيرة حياتهم.

واعرب عن سعادته بتسليم الجائزة للدكتورة والديمار تقديرا لبحوثها المتميزة وانجازاتها ومبادراتها الإيجابية لتعزيز صحة المسنين من خلال تشخيص وعلاج المصابين بمرض الزهايمر وضعف الادراك والخرف وابتكار أداة جديدة للتشخيص المبكر تساعد على التصدي لهذا التحدي وتحسين نوعية الحياة.

واشاد بالدكتورة والديمار متمنيا لها المزيد من التوفيق وداعيا الله عز وجل بالرحمة والمغفرة لراعي الجائزة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقال ان سمو الامير الراحل اضاف بهذه المبادرة علامة مضيئة في صفحات العلاقات الوثيقة وعميقة الجذور «التي نعتز بها بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية والتي ترجع الى مايو 1960 تاريخ انضمام دولة الكويت لعضوية المنظمة».

وتوجه الوزير الصباح بالشكر لأمانة منظمة الصحة العالمية بقيادة مديرها العام الدكتور تيدروس إدهانوم على ما يقدمونه من دعم ورعاية طوال مراحل الإعلان عن الجائزة وتلقي ودراسة وفحص طلبات المتقدمين لها واختيار الفائز وفقا للمعايير الموضوعية وبالتعاون مع مؤسسة الجائزة.

