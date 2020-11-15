«نزاهة»: نعمل على مدار الساعة.. تقدموا ببلاغات شبهات الفساد

وطن النهار

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» انه انطلاقا من مسؤوليتها التي أوجبها عليها قانون إنشاؤها رقم 2016/2 ولائحته التنفيذية في متابعة جميع ظواهر الفساد التي يتم تداولها في وسائل ومنصات وشبكات التواصل الاجتماعي، أفادت أنها تولي اهتماما كبيرا لما يتم تداوله من أخبار ومعلومات خلال فترة انتخابات مجلس الأمة من خلال هذه المنصات متى كانت تحمل دلائل جدية وتدخل ضمن اختصاص الهيئة النوعي.

وأشارت «نزاهة» في تصريح صحافي إلى أن لجان فحص إقرارات الذمة المالية تعمل على مدار الساعة في فحص وتحليل كل إقرارات الذمة المالية لجميع الخاضعين ومنهم السادة الوزراء ونواب مجلس الامة باعتبارهم فئات وظيفية عالية المخاطر، حيث ألزم القانون تقديم إقرار الذمة المالية لوزراء الحكومة السابقة بمجرد تشكيل حكومة جديدة، ولنواب المجلس السابق بمجرد انتخاب مجلس أمة جديد، ومتى اكتشفت أثناء الفحص الذي تجريه اللجان زيادة غير مبررة في ذمة أحد الخاضعين وبعد التحقيق تقوم «نزاهة» بإحالة الواقعة الى النائب العام لمباشرة شؤونه.

ودعت «نزاهة» جميع من لديه معلومات أو بيانات حول أي شبهة من شبهات الفساد الواردة في قانون الهيئة التقدم اليها شخصيا خلال الدوام الرسمي في مقرها الكائن في منطقة الشامية بوابة رقم 7 أو عبر ارسالها إلى البريد الالكتروني ‏incident_report@nazaha.gov.kw.

وثمنت جهود المبلغين للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

