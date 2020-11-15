«التخطيط» يُشارك في «دعم الابتكار»

وطن النهار

أعلن المعهد العربي للتخطيط عن مشاركته في المؤتمر الافتراضي العالمي لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال المقرر عقده في 19 و20 نوفمبر الحالي عبر المنصة الإلكترونية برعاية وزير المالية براك الشيتان.

وقالت رئيسة المؤتمر والمؤسس لشركة (ايكو سيستم) د. هنادي المباركي لـ (كونا): إن المؤتمر يجمع بين الممارسين العالميين والحكومات والعلماء الأكاديميين والمؤسسات التمويلية لتبادل افضل التطبيقات العملية الناجحة والرؤيــة المستقبليــــــة المتعلقة بالابتكار والإدارة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأضافت المباركي أن المؤتمر يهدف إلى خمسة أهداف أولها تعزيز مناخ الابتكار والإبداع وريادة الأعمال عبر تطوير الهياكل الأساسية والأسس المؤسسية لخلق بيئة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، مبينة أن الهدف الثاني يتميز بإشراك المجتمع المحلي في الأنشطة الابتكارية والإبداعية وأنشطة ريادة الأعمال.

وأوضحت أن الهدف الثالث هو دعم مجتمعات الممارسين وأصحاب المهن من خلال استدامة (النمو الذكي) و(المناطق الذكية) عبر التكنولوجيا والتعاون والتعليم وغير ذلك من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت أن الهدف الرابع هو إنشاء وتمكين السبل والوسائل للابتكار المؤسسي وتوزيع المسؤوليات فيما يتعلق بدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتة إلى أن الهدف الخامس يتميز بوضع استراتيجيات وخطط تنفيذية لتسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المستويات الدولية والجغرافية والديموغرافية.

وأشارت إلى أن المؤتمر يركز على خمسة محاور أولها محور أفضل الممارسات العالمية الناجحة لدعم البيئة الابتكارية ومحور أفضل الممارسات العالمية الناجحة لدعم بيئة ريادة الأعمال ومحور تعزيز الخدمات التقليدية والافتراضية المتعلقة بالمبادرات وبرامج الابتكار وريادة الأعمال والإبداع.

وبينت أن المؤتمر يركز أيضا على محور أفضل الأدوات الفعالة والاستراتيجيات المستخدمة في برامج الابتكار وريادة الأعمال الخليجية والإقليمية والمحلية والعالمية ومحور افضل التطبيقات للمناهج الابتكارية في التدريس والتعليم التي تركز على التمايز في الابتكار وريادة الأعمال والإبداع.

وقالت المباركي إن المؤتمر سيشتمل على عرض ومناقشة أحدث الابتكـــارات والاتجاهات العالمية الجديدة والتحديات العملية والاستراتيجيات العامة والحلـــول المعتمدة في مجال الابتـكار والإدارة ودراسات الحالات والأدوات الاقتصادية والتنميـــــة الاجتماعية والاقتصادية للدول المتقدمة والنامية.

