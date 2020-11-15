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وطن النهار

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المنيخ: تحقيق أهداف التنمية


أكدت الكويت اهمية دور مجموعة الـ 77 والصين وجهودها لايجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعوقات امام تحقيق اهداف التنمية المستدامة بمختلف ابعادها مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة التي طرأت على العالم خلال هذه المرحلة.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ في الاجتماع الوزاري الافتراضي لمجموعة الـ 77 والصين.
وقال المنيخ «ان الاجتماع ينعقد في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وذلك في وقت تسعى فيه دول العالم وخاصة دول المجموعة لمواجهة مخاطر الكوارث الناجمة عن تغير المناخ بما في ذلك تداعيات الوباء السلبية».


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