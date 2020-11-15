انتصار الصباح: تمكين المرأة أسهم في تنمية المجتمع الكويتي

وطن النهار

قالت رئيسة مؤسسة «انتصار» الخيرية الشيخة انتصار سالم العلي ان تمكين المرأة بالكويت ساهم في تنمية المجتمع لاسيما بمجالات التعليم والسياسة والاقتصاد خلال العقود الاخيرة.

جاء ذلك في كلمة للشيخة انتصار في ندوة نقاشية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان «تمكين المرأة في الخليج» التي نظمها وفد البرلمان الاوروبي لشؤون العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في بروكسل.

وقالت الشيخة انتصار ان «هناك قفزات متسارعة وكبيرة في سوق العمل حيث ساهم تمكين المرأة وحرية التعبير والخطاب في الكويت بتنمية المجتمع وتطويره».

واشارت الى انها ترأس ثلاث مؤسسات غير ربحية احدها بالكويت والاخريتان في لبنان والاردن حيث تهدفان لتمكين المرأة واعادة تأهيلها بعد المعاناة من العنف والحرب.

وبينت ان المؤسسة غير الربحية في الكويت تهدف لبث الروح الايجابية للطلبة ونشر التفكير من خلال العديد من الانشطة مؤكدة اهمية معرفة النساء لقيمتهن وقدرتهن حتى يستطعن تأدية دورهن في تنمية المجتمع وتطويره.

من جهتها، قالت رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية ونائبة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي هانا نيومان انه «يمكننا التعلم من بعضنا في قضية تمكين المرأة» مضيفة انها لاحظت التقدم والانجازات في حقوق المرأة الخليجية اثناء زيارتها لبعض الدول الخليجية.

واشارت المسؤولة الاوروبية الى سعي الوفد لزيارة الكويت في فبراير المقبل في حال تم القضاء على فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

