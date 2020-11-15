«مدنيِّات» مواطني حولي والفروانية تصدر من غرب مشرف

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية أنها سوف تستقبل من يرغب في استخراج البطاقة المدنية او شهادة حديثي الولادة اول مرة للمواطنين القاطنين بمحافظتي حولي والفروانية في مركز الهوية الوطنية الكائن بمبنى الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة بغرب مشرف، اعتبارا من اليوم الاحد.

وأشارت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية إلى ان المركز يستقبل المراجعين من الساعة التاسعة (9) صباحاً وحتى الساعة الواحدة (1) ظهراً، مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية، وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام الواقي حفاظا على سلامة الجميع، وبينت أن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود المؤسسة الامنية في التسهيل على المواطنين لانجاز معاملاتهم.

