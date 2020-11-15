«الصحة»: 691 إصابة جديدة بـ«كورونا» و558 تماثلوا للشفاء

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس السبت تسجيل 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 136341 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة اثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 835 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 111 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد - 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8604 حالات. وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5462 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1006712 فحصا.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 558 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

