نهاية مأساوية لعطلة الـ «ويك إند»

وطن النهار

عطلة نهاية الأسبوع كانت مأساوية في شوارع الكويت بسبب السرعة الزائدة وتجاوز الاشارة الحمراء.

فقد شهدت تلك العطلة مصرع مواطنين اثنين وفلبينية، اضافة الى بتر أحد ساقي مواطن آخر، واصابة 9 من ركاب أحد الباصات اصابات بليغة.

البداية كانت في حولي حيث أدى حادث تصادم وقع بين مركبة رباعية وباص نقل ركاب في شارع ابن خلدون بحولي الى اصابة قائد الرباعية وهو مواطن حيث بترت احدى ساقيه ووفاة فلبينية برفقته، واصابة 9 من ركاب الباص تم نقلهم الى المستشفى.

وأفاد شهود بأن صاحب المركبة الرباعية قد تجاوز الاشارة الحمراء.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام حول تفاصيل التصادم أن فرقة اطفاء مركز حولي تعاملت مع الحادث بحضور رجال الأمن والطوارئ الطبية، وتبين وفاة امرأة من احدى الجنسيات الآسيوية واصابة 9 آخرين تم نقلهم الى مستشفى مبارك الكبير والمستشفى الأميري عن طريق الطوارئ الطبية.

وفي بر الأبرق توفي شابان كويتيان في انقلاب مركبة، وقال مصدر أمني ان آليات الاطفاء تعاملت مع الحادث وأخرجت الجثتين من داخل واسفل السيارة بعد انقلابها.

وعلى طريق الملك فهد هرع رجال اطفاء مركز مبارك الكبير للمواد الخطرة للتعامل مع حادث تصادم مركبة بشجرة.

وقد وقع الحادث على طريق الملك فهد مقابل منطقة القصور ‏باتجاه النويصيب ما أدى الى اصابة مواطن كان على متنها.

