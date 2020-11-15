ضبط 2.5 كيلو غرام من الحشيش والحبوب المخدرة بسيارة في النويصيب

وطن النهار

ضبط رجال منفذ النويصيب الجمركي كمية من الحشيش تقدر بـ 2 كيلو غرام ونصف الكيلو غرام تقريبا من الحشيش والحبوب المخدرة المتنوعة باحدى السيارات.

وفي تفاصيل الضبطية أن مركبة وصلت الى منفذ النويصيب البري، واثر تفتيشها بعد اشتباه المفتش الجمركي فيها عثر بها على 3 أكياس من الحشيش تزن 2479 غراماً تقريباً، اضافة الى 68 حبة نوع xanx و3 حبات ونصف الحبة نوع seroquel، وسيجارة ملفوفة، وبناء عليه تمت احالة قائد السيارة الى مكتب البحث والتحري.

وحذرت الادارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها الى البلاد، بأنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الاجراءات الجمركية بحقه.

من جانب آخر ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن مقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام قائد مركبة بدهس ثلاثة اشخاص في منطقة الجابرية وملاحقة شخصين منهم الى احد المحال والاعتداء عليهما بالضرب.

اذ توضح الادارة انه فور رصد مقطع الفيديو وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية قائد المركبة واتضح انه حدث وكان بينهم خلاف سابق، وتم ضبطه والقاء القبض عليه وتحويله الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

