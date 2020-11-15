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وطن النهار

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«بلدية مبارك»: 15 إنذاراً لمخالفي إزالة أنقاض البناء


نفذ الفريق الرقابي في ادارة السلامة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولات ميدانية تهدف للتأكد من سريان تراخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة وعدم وجود انقاض في الساحات أمام العقارات. وأوضحت مدير ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ميساء بوشهري أن الجولات التي تم تنفيذها خلال يومين اسفرت عن توجيه 15 تنبيها لوجود انقاض ومخلفات بناء وعدم وجود ترخيص بالموقع فضلا عن عدم وجود لوحة بالموقع. وأكدت أن الادارة تقوم بتوجيه انذارات للشركات المخالفة لازالة المخالفات تجنبا للغرامة وتحرير المخالفة وعند انتهاء الفترة المحددة للانذار يتم تحرير المخالفة.


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