الرفاعي: «الحرس الوطني» حريص على النهوض بالعنصر البشري

وطن النهار

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي حرص الحرس الوطني على الارتقاء بالعنصر البشري، ومواكبة أحدث المستجدات في مجال التعليم والتدريب.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الحرس الوطني بحضور كل من المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن شجاع فالح، والمعاون للشؤون المالية وادارة الموارد اللواء رياض طواري، وكبار القادة والضباط خريجي دورة «الرقباء الأوائل» من طلبة معهد ضباط الصف بوزارة الداخلية، ومتدربي جناح الطيران الذين أنهوا فترة التعايش في دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين، وتأديتهم القسم القانونية.

ونقل الوكيل الى الخريجين ومتدربي جناح الطيران تهنئة القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وأشاد بما بذلوه خلال فترة الدراسة، وظهورهم بصورة مشرفة تليق بالكويت والحرس الوطني.

وأكد أن الحرس الوطني يحرص على التعاون مع المؤسسات العسكرية المتقدمة في داخل وخارج دولة الكويت، وتأهيل منتسبيه وتطوير مستوياتهم ورفع كفاءتهم في أداء المهام الموكلة اليهم، ودعا الى تطبيق ما تعلموه في وحداتهم ونقل خبراتهم الى جميع المنتسبين للارتقاء بالقدرات ورفع الكفاءة القتالية لرجال الحرس الوطني.

