وجوه البرلمان المقبل.. التغيير قد يتجاوز 50 %

وطن النهار

بدأ السباق الانتخابي للوصول الى مقاعد مجلس الأمة المقبل حيث ستجرى الانتخابات في 5 / 12 وسط توقعات بنسبة تغيير كبيرة في الوجوه ربما تصل الى نصف نواب المجلس الحالي، وهذه التوقعات لم تأت من فراغ اذ خرج سبعة نواب مبكرا من هذا السباق وعدم استقرار مصير ثلاثة آخرين، اذ اعلن النواب عبدالله الرومي ومبارك الحريص وراكان النصف ومحمد الدلال وطلال الجلال عدم الترشح للانتخابات، فيما لم يحالف الحظ النائبان محمد الهدية وسعود الشويعر في تشاورية قبيلتهما، فضلا عن عدم وضوح رؤية النائبان صلاح خورشيد وسعدون حماد بالرغم من تسجيلهما رسميا في الانتخابات بالاستناد الى المساءلة القضائية التي يتعرضا لها في الوقت الراهن.

ومن النتائج الفعلية التي ظهرت مبكرا، الى توقعات بنتائج اخرى ستسفر عنها المخرجات الانتخابية والتي ستزيد من نسبة التغيير حيث أجرت العديد من القبائل تشاوريات لها، لم يشارك فيها بعض النواب الحاليين، ففي الدائرة الثانية لم يشارك النائب عودة الرويعي في تشاورية بنو غانم مما يضعف حظوظه بصورة كبيرة في العودة الى مقاعد النواب، وهذا الأمر ينطبق على النائب نايف المرداس الذي لم يشارك في تشاورية قبيلة العجمان وربما ستنخفض أسهمه في الوصول الى قاعة عبدالله السالم.

وظهرت بوادر التزام القبائل الكبيرة في الدائرتين الرابعة والخامسة في نتائج التشاوريات بعكس الانتخابات الماضية ما سيرفع نسبة التغيير، حيث اجرت قبيلة مطير تشاوريتها في الرابعة واعلنت عن مرشحيها دون مشاركة نائب واحد حالٍ، ما يزيد من حظوظها في زيادة عدد نوابها في مجلس الأمة ويؤثر على حظوظ القبائل الاخرى في إيصال مرشحيها وتقليص عددهم.

ويتوقع ان الدائرة الخامسة ستحوز على نسبة التغيير الاكبر خاصة بعد أعلنت قبيلتي العوازم والعجمان في الدائرة الخامسة اسماء مرشحيها وكلهم كذلك لا يوجد فيهم نائب حالٍ سوى النائب محمد الحويلة وهذا ايضا يؤثر على حظوظ مرشحي القبائل الاخرى خاصة ان النائب الحميدي السبيعي له بعد اجتماعي متداخل، اضافة الى وجود ترتيبات على مقعد للشيعة بعد قرار النائب عبدالله التميمي عدم الترشح وترك المجال لهاني شمس مرشح التحالف الاسلامي الوطني.

ولعل وجود نائبين في المجلس الحالي من مخرجات الانتخابات التكميلية كبدر الملا في الثانية وعبدالله الكندري في الثالثة يزيد من مؤشرات التغيير على المقعدين، نظرا الى السوابق الحاصلة وفق نظام الصوت الواحد التي اثبتت ان نواب التكميلية يفقدون مقاعدهم في الانتخابات العامة كأصل للنتائج، الا ان الاستثناءات قد ترد.

ووفق هذه المعطيات يتأكد ان الحد الادنى لنسبة التغيير ستكون في حدود الـ 25% مع امكانية ملامسة نسبة الـ50% وربما تزيد عن ذلك.

