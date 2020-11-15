الموسوي أطلقت حملة «صوِّت لحب الوطن»

وطن النهار

صرحت الناشطة زهرة الموسوي بانها اطلقت حملة توعوية «صوِّت لحب الوطن». مقتديةً بكلمة سمو الشيخ امير البلاد الشيخ نواف الأحمد عندما قال «نحن امام تجربة جديدة من الانتخابات وأدعو الناخبين لحسن الاختيار وأن تكون الفزعة للكويت».

وزادت: ومن باب المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقي كمواطنة مُحبة للكويت ومواطنيها ادعو جميع المواطنين للفزعة للكويت نظراً لقرب الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي 2020.

وقالت: ان الهدف من هذه الحملة تشجيع المواطنين بالذهاب والتصويت وقت الانتخابات والاقتراع في 5 ديسمبر 2020 وعدم مقاطعة الانتخابات وألا ندع فرصة لاختيار اشخاص غير اكفاء للمجلس، إضافة الى عدم الانصياع للقيود القبلية والطائفية والتيارات الدينية والسياسية والمصالح الشخصية وغيرها.

وأضافت: ليكن مبدأ ومعيار التصويت للمرشح الأكفأ وحب الوطن وحب الكويت الغالية فالكويت تستحق الأفضل.

ومضت تقول: ادعو جميع المواطنين اختيار المرشح الأفضل وأن يضعوا مصلحة وحب الكويت امام اعينهم وأن يتعظوا من السنوات السابقة والأثر السلبي بتفشي الفساد في المجتمع الكويتي.

وقالت: أنتم امام مفترق طرق وأنتم اصحاب القرار وأنتم تحددون مصيركم ومصير الكويت ومستقبلها فلا تكونوا شركاء في الفساد باختياراتكم السيئة.

وختمت بقولها: أتمنى ان يرتفع سقف وعي المواطن الكويتي في الانتخابات البرلمانية القادمة بحسن الاختيار والذي يتميز بالأمانة والصدق والخبرة والمعرفة والأهم حب الكويت الصادق.

يذكر ان الناشطة زهرة الموسوي صاحبة مبادرات عديدة في المجتمع فقد قامت في عام 2013 بحملة وطنية تحت عنوان «صوِّت» لتشجيع المواطنين على الانتخابات البرلمانية نظراً لظروف عده منها عزوف بعض المواطنين عن التصويت بسبب استيائهم من حل مجلس الأمة دورتين متتاليتين متقاربتين وكذلك بسبب اقرار قانون الصوت الواحد بالاضافة الى حرارة الطقس آنذاك حيث صادف وقت الانتخابات في شهر رمضان.

