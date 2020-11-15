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وطن النهار

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أشخاص أسهموا في تدمير الإرث الكبير للكويت

هنوف المنيفي لإعادة البلاد لمكانتها الثقافية العالمية


قالت هنوف المنيفي مرشحة الدائرة الثالثة ان تراجع الدور الثقافي للكويت في المحافل الدولية يعود الى سوء الادارات القائمة على الثقافة في البلاد، والتي فضلت الجلوس والمشاهدة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، واكتفى كل هؤلاء بالالغاء دون الاكتراث بالثقافة والمثقفين والمساهمة في اعلاء الشأن الثقافي ما جعل كل مناحي الثقافة في حالة من الجمود.
وأشارت المنيفي اول فنانة تشكيلية كويتية ترشح نفسها للانتخابات وتخوض المعترك السياسي تحت شعار، اعمار وطن، أشارت الى ان هذا المشهد ليس وليد الحالة التي نعيشها في ظل جائحة كورونا، بل تعود حالة الجمود والتأخر الى سنوات مضت، من تراجع للمشهد الثقافي سواء على مستوى المعارض، الكتب، الفعاليات الثقافية، وما نشهده اليوم هو حالة من طمس إرث ثقافي كبير هو ما ساهم في صناعته رواد كويتيون أوائل وهنا يأتي السؤال أين زمن التنوير الثقافي في الكويت الذي كان منارة الكويت بين الأمم؟ الكويت تعود الى البدايات وهناك أناس ساهموا في تدمير هذا الإرث الكبير الذي تستند إليه الحالة الثقافية الكويتية.


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