تقليص الفجوة بين رواتب «العام» و«الخاص»

مال وأعمال

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ النهار، أن جهات حكومية تعمل على انجاز رؤية لتقليص الفجوة بين رواتب العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، لكبح جماح الأجور في الموازنات المقبلة، وتشجيع القادمين الجدد إلى سوق العمل من خريجي الجامعات للعمل بشركات القطاع الخاص، الذي لا يستوعب سوى 4 % فقط من العمالة الوطنية مقابل 96 % من العمالة غير الكويتية، مع التركيز على التأهيل والتدريب بشكل يلائم احتياجات البنوك والشركات في مختلف المجالات بحيث تكون العمالة الوطنية قيمة مضافة لتلك الجهات.

فيما أكدت قرب اطلاق مشاورات حكومية مكثفة جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، للتعرف على الرؤى الواقعية لشركات القطاع الخاص لعلاج ملف التركيبة السكانية دون إلحاق الضرر بوضع العمالة داخل شركات القطاع الخاص.

ولفتت المصادر الى أن الحلول الارتجالية من شأنها أن تزيد وتيرة الخسائر الحادة التي يعانيها شركات القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا وتداعياته المؤلمة منذ مارس الماضي، مستدركاً بالقول أن المطلوب مساعدة القطاع الخاص بكل مكوناته على أداء دوره بالشكل المطلوب دون إلحاق ضرر بالوضع الاقتصادي.

وأوضحت أن تقدير احتياجات المصانع والشركات من العمالة الفنية يمثل أهمية كبيرة كونها تعزز من انتاجية تلك الشركات من الناحية الفنية وتمنع وجود عمالة هامشية، كما سيتم وضع آليات محددة تساعد تلك الشركات بالاحتفاظ بخبرات العمال لديها والتي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل صعوبة إيجاد بدائل لها في الوقت الراهن مع حالة فرض حظر دخول مواطني 34 دولة إلى الكويت مع تفشي وباء كورونا والتزاماً بتدابير الأوضاع الصحية.

وأشارت المصادر الى أن تأثيرات سلبية كبيرة شهدها الاقتصاد بسبب تدني القوة الشرائية وغياب الأيدي العاملة الماهرة العالقة في بلدانها والتي دفعت بعض المصانع بالعمل على استقطاب عمال المصانع الأخرى وهو ما أثر سلباً على انتاجية تلك المصانع وتأثر دورة الانتاج لعدد من القطاعات الصناعية.

ولفتت المصادر أن مسألة عدم التجديد لمن تجاوز 60 عاماً بحاجة لمراجعة، خاصة أن عدد كبير من الفنيين الذين يعملون في مهن متخصصة يعدون ركيزة أساسية لدى الكثير من الشركات ولا يمكن الاستغناء عنهم في ظل الأوضاع الحالية.

وقالت إن من بين الآليات التي تسعى الحكومة للدفع بها خلال الفترة المقبلة، ما يتعلق بتعزيز وضع العمالة الوطنية في القطاع الخاص والدفع بسياسة التكويت داخل مؤسسات القطاع الخاص في مختلف القطاعات.

