شركات الشحن تتحضر لنقل لقاح «كورونا»

مال وأعمال

كشف موقع «بيزنس إنسايدر»، فإن اكتشاف اللقاح هو مجرد البداية، وبمجرد حصول اللقاحات على الموافقة التنظيمية، ستكون الخطوة التالية هي المهمة المعقدة المتمثلة في توصيل أعداد هائلة من الجرعات من وإلى البلدان في جميع أنحاء العالم.

وهذا يعني إنشاء وإدارة سلسلة إمداد للتعامل مع أكبر برنامج شحن لقاحات في التاريخ. ووفقًا لدراسة سوق لشركتي «DHL» و«McKinsey and Company»، ستحتاج سلاسل التوريد الطبية إلى نقل أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وتقدر الدراسة أنه ستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 15 مليون رحلة، مع توقع بنحو 65 ألف طن متري من الشحن الجوي في 2021، مقارنة مع 13500 طن متري في 2019.

وأوضح الموقع، أن الحجم الهائل للتحدي المقبل، يأتي في ظل معاناة صناعة الشحن الجوي العالمي من الانهيار بدءا من مارس 2020، ويرجع ذلك إلى الانخفاض السريع في رحلات الركاب.

