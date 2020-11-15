تأثير اللقاح على الاقتصادات بطيء

مال وأعمال

تتزايد المواقف من كبار المسؤولين الماليين والنقديين حول الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العالم، في سياق يقلل من تأثيرات إيجاد لقاح لفيروس كورونا على الأسواق خلال العام الحالي وصولاً إلى الفصل الأول أقله من العام 2021. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن طريق الاقتصاد العالمي إلى التعافي يجب أن يكون مدعوما بسياسات قوية ومستمرة، وإن الدعم المالي والنقدي يجب ألا يُسحب قبل الأوان. فيما أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم تداعيات لقاح «كوفيد-19» الذي يُرتقب الحصول عليه في 2021، على النشاط الاقتصادي. وقال باول خلال جلسة نقاش عقدت في ختام منتدى افتراضي للبنك المركزي الأوروبي، «انه بالتأكيد خبر جيد على المدى المتوسط» ولكن فيما يتعلق باللقاح «لا تزال هناك تحديات كبيرة وشكوك في شأن التوقيت والإنتاج والتوزيع والفعالية بالنسبة إلى مجموعات مختلفة” من الأشخاص. من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال النقاش إنه ينبغي عدم الشعور بحماس زائد حيال اللقاح المنتظر، مشددة أيضا على التحديات المتعلقة بتوزيع الجرعات المتاحة وسبل نقلها. أما محافظ بنك إنكلترا اندرو بيلي فقال إن التقدّم الحاصل في مجال الحصول على لقاح سيُقلّل في النهاية من عدم اليقين، لكن «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد». وأضاف أن هذا سيكون مهما لوجهة السياسة النقدية في المستقبل.