«Ooredoo» و«التمدين» توقعان اتفاقية شراكة

مال وأعمال

أعلنت Ooredoo الكويت عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة لؤلؤة التمدين التابعة لمجموعة التمدين، لمدة 5 سنوات. حيث ستقوم Ooredoo بموجب هذه الاتفاقية بتقديم خدمات مبتكرة وحلول اتصالات رقمية متكاملة مدعّمة بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G الفائقة السرعة للمرحلة الأولى من مشروع الخيران «هايبرد أوتليت» مول في قلب مدينة صباح الأحمد البحرية، وهو أول وجهة في المنطقة تدمج بين تسوق «الأوتليت» وخيارات الترفيه المتعددة بأسلوب حياة عصري، علاوة على تعزيز المشروع بخدمات تقنية أمنية على أحدث طراز ووفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية. وقد تواجد خلال توقيع اتفاقية الشراكة التي تمت الخميس الماضي في مقر شركة Ooredoo الرئيسي في مدينة الكويت – كل من الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز يعقوب البابطين، ورئيس قطاع العمليات فادي قعوار ومدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب ومدير ادارة القطاع الحكومي والشركات ثامر الطاحوس. فيما حضر من شركة التمدين لمراكز التسوق كل من الرئيس التنفيذي أحمد الصرعاوي، والمدير العام لتقنية المعلومات نبيل فارس ومدير عام التسويق للمجموعة معاذ الرومي ومديرة مشاريع أول شبنام شريف. وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز يعقوب البابطين أنه لفخر لنا اليوم أن نعقد مثل هذه الشراكة بيننا وبين إحدى أكبر الشركات في البلاد وهي مجموعة التمدين عن طريق إحدى شركاتها وهي لؤلؤة التمدين المتخصصة في بناء وإنشاء أحدث المجمعات التجارية في الكويت التي تدمج بين تسوق «الأوتليت» وخيارات الترفيه المتعددة بأسلوب حياة عصري ، فهذه الشراكة ماهي إلا انعكاسٌ لدور Ooredoo الرائد كشريك رئيسي في المشاركة في بناء مجمعات التسوق الذكية وإنشائها وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية وتزويدها بأفضل الحلول الرقمية وأحدث أنظمة الاتصالات الذكية». وزاد البابطين على ذلك بالقول «لقد حرصنا خلال السنوات القليلة الماضية أن نعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة تلك التي تتعلق بشكل أساسي في توفير تطبيقات الحياة الذكية والتحوّل الرقمي في الكويت ولجميع القطاعات، وذلك مساهمةَ منا في تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) وما هذه الشراكة إلا خطوة أخرى على هذا المسار».

وختم البابطين بالقول «سنعمل بكل جهد في تصميم وبناء شبكة متكاملة لخدمات الجيل الخامس لمشروع الخيران أوتليت مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية وبناء منظومة أمنية تقنية شاملة علاوة على أفضل الحلول التكنولوجية والأكثر تطورا، كما وسيكون لهذا المشروع بصمة بارزة في قطاع الأعمال في الكويت وشاهدا على نهضتها». ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة التمدين لمراكز التسوق أحمد عبدالعزيز الصرعاوي «مع هذه الشراكة المميزة مع Ooredoo فإن مشروع الخيران سيكون - بلا شك- واحدا من أفضل وجهات التسوق والترفيه في الكويت. ويؤكد المشروع التزامنا بمواصلة ريادة الدولة في طليعة الوجهات الإقليمية الرائدة والمبتكرة للزوار من جميع أنحاء العالم الباحثين عن تجربة تسوق وترفيه شاملة ومتكاملة». وأضاف: «من خلال شراكتنا مع Ooredoo الكويت، نحن على ثقة تامة من أننا سوف نجسد المعنى الحقيقي للتكنولوجيا للرقمية ، والبنية التحتية الآمنة، والذكاء الاصطناعي ما سيعود بالنفع والفائدة على قطاعات الأعمال والأفراد». الجدير بالذكر أن مشروع الخيران يقع في قلب مدينة صباح الأحمد البحرية جنوب دولة الكويت،ويمتد على مساحة 350 ألف متر مربع ويشمل 70 ألف متر مربع من مساحات التجزئة ليضم العديد من الميزات الفريدة حيث سيكون «الخيران هايبرد أوتليت» مول المركز التجاري المفضل في المستقبل وكذلك سيحظى الزوار بالمناظر البحرية الساحرة التي يوفرها ممشى المرسى والذي يمتد على مسافة 1.25 كيلومتر طولياً، بما في ذلك حديقة مشروع الخيران العامة ذات الإطلالات المذهلة على الواجهة البحرية ومنطقة المرسى والتي تشكل إحدى المزايا الرئيسة للمشروع. ويعزز مشروع الخيران مكانة «مجموعة التمدين» في قطاع التجزئة والترفيه والاستجمام ويتماشى مع استراتيجية المجموعة التي تساهم في التنمية الاقتصادية لدولة الكويت.

