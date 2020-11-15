«غلوبل فايننس»: «بيتك» أفضل مؤسسة مالية إسلامية

مال وأعمال

فاز بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بجائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لعام 2020» من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، وذلك في النسخة الـ13 للجوائز التي تمنحها المجلة سنوياً.

كما منحت «غلوبل فايننس» «بيتك- تركيا» جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في تركيا، و«بيتك – ألمانيا»، جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في أوروبا، بالإضافة إلى منحها شركة «بيتك كابيتال» للاستثمار التابعة لمجموعة «بيتك»، جائزة أفضل مدير صندوق إسلامي في العالم، وشركة «بيتك» للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم.

وتستند «غلوبل فايننس» في تقييمها للمؤسسات المالية الإسلامية إلى آراء مصرفيين ومحللين وخبراء ماليين متخصصين من جميع أنحاء العالم. وتضع معايير ومنهجية مهنية دقيقة مبنية لقياس أداء هذه المؤسسات منها تطوير الأعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في جميع القطاعات، فضلاً عن الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، والالتزام بالمعايير الأخلاقية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف- عبد الوهاب عيسى الرشود، إن الفوز بجائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم» يأتي تتويجاً لجهود «بيتك» في توفير أعلى مستوى من الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما بعد النجاحات المهمة التي حققها «بيتك» وساهمت في الارتقاء بصناعة الخدمات المصرفية في العالم، بالإضافة إلى حرصه على تقديم الدعم المنهجي والتشريعي لنشر صناعة التمويل الإسلامي.

وأضاف الرشود في تصريح صحافي، أن الجوائز التي فاز بها البنك مستحقة بفضل الإسهامات الواضحة التي حققتها المجموعة في نمو صناعة التمويل الإسلامي في كل الأسواق التي يعمل فيها، ونجاحه في تلبية احتياجات العملاء من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وترسيخ دعائم استدامة نمو صناعة التمويل الإسلامي في المستقبل بكفاءة عالية ومواكبة أحدث التقنيات التمويلية والمصرفية. وأشار إلى أن تميز مجموعة «بيتك» ينعكس في مواكبتها تطور الخدمات المصرفية الرقمية واعتماد التكنولوجيا والالتزام بأعلى درجات المهنية، وأفضل معايير إدارة المخاطر، والممارسات الحصيفة.

كما أكد أن «بيتك» يمتلك خبرات واسعة في العمل المصرفي الإسلامي واصدار الصكوك لبنوك وشركات وحكومات، وترتيب كبرى صفقات التمويل لمشاريع تنموية عملاقة في مجال البنية التحتية، بما يغطي كثيراً من القطاعات الحيوية، ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير العديد من المنتجات المالية والبدائل والخيارات التمويلية، التي يتم التعامل بها في الأسواق الدولية حالياً.

وأوضح أن «بيتك» حقق إنجازات نوعية عبر الاعتماد على استراتيجية التحول الرقمي والتركيز

على النشاط الاساسي للبنك، وتطوير أداء العنصر البشري، والاهتمام بجودة الخدمة، وتحسين مستويات الأداء، بشكل يتوافق مع المعايير العالمية، والالتزام بالضوابط الشرعية التي تعد من أسس التميز في عمل المجموعة.

