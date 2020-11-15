.. وحقق المركز الأول خليجياً لأكثر البنوك الإسلامية أماناً

مال وأعمال

أكد الرشود أن فوز بعض بنوك المجموعة بجوائز أفضل مؤسسة مالية إسلامية في أسواقها، الى جانب فوز شركات البنك التابعة، يشير إلى مدى الجاهزية والقدرة لدى كل الواحدات المصرفية في مجموعة «بيتك»، وكذلك الأداء المنسجم المتناغم الذي يمضي وفق قواعد ونظم محددة واضحة وعلى أسس سليمة، تعكس الجهود التي بدأت قبل سنوات لتوحيد نظم العمل وتعزيز الشفافية والتنسيق والتعاون بين وحدات المجموعة. وحقق «بيتك» المركز الأول خليجياً لأكثر البنوك الإسلامية أماناً لعام 2020، ضمن التصنيف السنوي الـ29 لمجموعة «غلوبل فايننس» العالمية. كما أحرز المركز الخامس بين كل البنوك الاسلامية والتقليدية على مستوى الشرق الاوسط، واحتل المرتبة 14 بين 50 بنكا صنفتهم مجموعة «غلوبل فايننس» الاكثر أمانا على مستوى الاسواق الناشئة في العالم.

