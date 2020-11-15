«اتحاد الاستثمار» نظَّم برنامجاً في قوانين «هيئة الأسواق»

مال وأعمال

بعد النجاح الذي شهده مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع أكاديمية التداول المعتمدة من معهد The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) في تنظيم البرنامج التدريبي «المقدمة في الأوراق المالية» (المؤهل الفني) في سبتمبر الماضي عبر جلسات حية تفاعلية عن بُعد من خلال منصة التدريب الإلكترونية للاتحاد https://unioninvestlearning.org/، والتي تُعتبر أكبر منصة للتعليم الإلكتروني في الكويت، ويديرها حصرياً اتحاد شركات الاستثمار.

تم تقديم البرنامج الثاني «قوانين ولوائح هيئة أسواق المال – المعتمدة من CISI» (المؤهل الرقابي)، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين في البرنامج حوالي 92 متدرباً تم تقسيمهم على دفعات تدريبية باللغتين العربية والإنكليزية، وقد استغرق التدريب ساعتين ونصف الساعة في اليوم لمدة ستة أيام، موزعة على ثلاثة أسابيع لكل مجموعة تدريبية، وذلك خلال الفترة من بداية شهر أكتوبر إلى منتصف شهر نوفمبر 2020، حيث قدم البرنامج كريم منصور - كبير المدربين والمدير في أكاديمية تداول، والمعتمد من CISI.

وعلقت فدوى درويش - نائب الأمين العام للاتحاد ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة «بعد الانتهاء من هذه الشهادة، سيتمكن المشاركون من معرفة وفهم القوانين واللوائح المعنية بسوق الأوراق المالية

والخاصة بهيئة أسواق المال في الكويت، حيث إنها تسري على المتعاملين في الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم». وأضافت: «يسعدنا أن تكون لدينا مؤسسة مرموقة مثل أكادمية تداول كشريك لنا في هذه الدورات وهي مؤسسة لديها خبرة أكثر من ست سنوات في إعطاء وتدريب الأشخاص والشركات والهيئات في كل دول الخليج، والآن معنا في الكويت ونتمنى أن نظل قادرين على خدمة الشركات في الكويت ومساعدة كل الشركات الأعضاء وغير الأعضاء في الحصول لاجتياز اختبارات CISI بأعلى الدرجات والحصول على هذه الشهادات المعتمدة دولياً ومحلياً».

وأضافت فدوى درويش أن البرنامج قد لاقى استحسان المشاركين من كل جوانبه الفنية واللوجستية، ما عزز سعي مركز دراسات الاستثمار لدى الاتحاد لمواصلة تقديم كل برامج CISI خلال الفترة القليلة القادمة،

وذلك للمساهمة في تعزيز المعرفة المتخصصة والثقافة القيمة لسوق الكويت، وتمكين المشاركين من خلال هذه الشهادات لتعزيز حياتهم المهنية وتقديم خدمة أفضل للسوق المالي.

