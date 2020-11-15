«ميزان» توزع 1200 علامة تجارية محلية وعالمية

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة ميزان القابضة، عبد الرحمن الوزان ان الشركة تحتفل بمرور 75 عاماً على تأسيسها الذي يصادف هذا العام لافتا الى انها تمثل هذه الذكرى علامة فارقة مهمة لمجموعة ميزان التي يعود نشاطها التجاري إلى أربعينيات القرن الماضي واضاف اننا بدأنا من متجر صغير للبيع بالتجزئة يديره موظف واحد، نفخر اليوم بما وصلت إليه مجموعة ميزان التي أصبحت إحدى أكبر الشركات في الخليج ويعمل فيها ما يزيد عن 8,500 موظّف في سبع دول في جميع أنحاء الخليج مشيدا بعملاء ومساهمي الشركة على ولائهم ودعمهم المستمر، وشركائنا على ثقتهم بقدرتنا بكيفية تعاملنا مع منتجاتهم وقدرتنا على إيصالها إلى المنطقة على ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة، غاريت والش: «على مدى العقود الماضية، لعبنا دوراً مهماً في قطاعات الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية في دولة الكويت، ونفخر بتوزيع أشهر العلامات التجارية في العالم مثل جونسون آند جونسون وريكيت بينكيزر، وذلك بهدف توزيع وتصنيع المواد الغذائية الأساسية والمنتجات المفضلة لدى المستهلكين في كل منزل في المنطقة ومنها منتجات خزان ورقائق البطاطس «كيتكو» ومياه «أكوا جلف».

ومن خلال استحواذها على حصة الأغلبية في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية في العام 2019، الشركة الكويتية الوحيدة المنتجة للأدوية، تقوم ميزان أيضاً بتصنيع منتجات صيدلانية لعلاج مرض السكري والسعال ونزلات البرد والحساسية والأدوية التي تعالج العديد من الأمراض الأخرى. إذ في ميزان، نحن متعهدون بالتزامنا تجاه شركائنا والأُسر المستهلكة والبيئة التي نعمل فيها من خلال مبادراتنا الاجتماعية والمساهمات التي قدمناها في السنوات الـ 75 الماضية،

وتعود الأعمال التجارية لشركة ميزان القابضة إلى الأربعينيات من القرن الماضي عندما افتتح رائد الأعمال الكويتي الراحل جاسم الوزان أول متجر للبيع بالتجزئة للشركة في مدينة الكويت. في البداية، قام المتجر ببيع المنتجات المستوردة الجاهزة للمستهلك مثل الأرز والمواد الغذائية الأساسية الأخرى من البلدان المجاورة، ومن أوروبا والولايات المتحدة وآسيا لاحقاً.

واليوم، توزع الشركة التي يعمل فيها مايزيد عن 8,500 موظّف، ما يزيد عن 34 ألف صنفٍ تجاري لأكثر من 1200 علامة تجارية محلية وعالمية في قطاعات السلع والخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية، وتبيع أكثر من 2.9 مليون وحدة يومياً. هذا وتقوم مجموعة ميزان بتصنيع العديد من المنتجات من المواد الغذائية إلى الأدوية في مرافق تصنيع تمتد على مساحة تزيد عن 190 ألف متر مربع.

هذا ويوضح الدور المهم الذي تلعبه مجموعة ميزان على مدى عقود في تطوير الاقتصاد المحلي على مر العقود ودعمها للقطاع الخاص الكويتي من خلال مواجهة تأثره بتقلبات أسعار النفط. وكونها داعم أساسي لتنويع مصادر الدخل والبعد عن الاقتصاد القائم على النفط، تدعم ميزان نمو الشركات المحلية الصغيرة وتساهم في خلق فرص العمل. وتواصل ميزان سعيها نحو تحقيق هدفها في التنويع الاقتصادي والحفاظ على استثماراتها في تعزيز شراكاتها وشبكة التوزيع ومرافق التخزين والتصنيع والتوزيع.

تطوير استراتيجية المجموعة

قال غاريت والش انه تم إدراج شركة ميزان القابضة ش.م.ك. في بورصة الكويت في يونيو 2015 وهي تعمل بموجب معايير ولوائح حوكمة الشركات. وتتم حالياً إدارة الشركة من قبل فريق إدارة تنفيذية الذي يعمل جنباً إلى جنب مع الجيل الثاني والثالث من عائلة الوزان الذي يشارك بإدارة الشركة بفاعلية. وقد مكنت منهجية العمل هذه مجموعة ميزان من الالتزام بقيمها ومبادئها الأساسية وتطوير استراتيجية ونموذج تشغيلي طويل الأجل تضعها في مكانة داعمة لتحقيق نجاح مستقبلي.