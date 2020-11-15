«ستاندرد آند بورز» حقق إغلاقاً قياسياً

مال وأعمال

بلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى مرتفعاً قياسياً عند الاغلاق، وذلك في ظل نتائج أعمال ايجابية ساعدت في زيادة التفاؤل بشأن الاقتصاد الى جانب آمال في نجاح لقاحات لكوفيد-19، حتى في ظل متابعة المستثمرين لزيادة في حالات الاصابة بالفيروس وقيود في أنحاء البلاد.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 399.64 نقطة، بما يعادل 1.37 في المئة، الى 29479.81 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 48.14 نقطة، أو 1.36 في المئة، الى 3585 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 119 نقطة، أو 1.02 في المئة، الى 11829.29 نقطة.

