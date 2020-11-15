«التجارة».. طفرة رقمية في الـ 4 سنوات الماضية

مال وأعمال

لم يكن تسجيل وزارة التجارة والصناعة الرقم الأعلى في القوانين التي أصدرها مجلس الأمة، الانجاز الوحيد، رغم أهميته، اذ حققت الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية وفق رؤية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالانابة خالد الروضان، طفرة وقفزة نوعية على مختلف قطاعاتها، واضعة نصب عينيها النهوض بجميع القطاعات وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمراجعين، لعل أبرزها ميكنة ورقمنة الخدمات والاجراءات وتسهيل المعاملات التي شملت تقديم أكثر من 424 خدمة رقمية والكترونية مقسمة على الاتي:

بوابة خدمات النافذة الواحدة (مركز الكويت للاعمال) 180.

بوابة خدمات ادارة العلامات التجارية 13 خدمة الكترونية.

بوابة استقبال طلبات المراجعين الكترونيا 148 خدمة الكترونية.

بوابة قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية 6 خدمات الكترونية.

بوابة خدمات ادارة المعادن الثمينة 9 خدمات الكترونية.

بوابة النظام الالي لتراخيص الشركات المساهمة 14 خدمة الكترونية.

خدمات التراخيص التجارية 37 خدمة الكترونية.

خدمة الكترونية لادارة التموين17 خدمة الكترونية.

بحيث أصبح مجموع الخدمات 78 % من الاجراءات الكترونية والرقمية التي تقدمها الوزارة من بداية ديسمبر 2016 حتى نوفمبر 2020، بالاضافة الى طباعة الرخصة التجارية في أي وقت ومن أي مكان سواء بالبيت او المكتب دون المراجعة وترميزها برمز QR ما يسمى بالرمز المربّع وذلك لسهولة التحقق منه من قبل مفتشي الوزارة، بالاضافة الى تقليص فترة اصدار الرخصة التجارية الى خمسة أيام عمل،ناهيك عن انجاز الربط الالكتروني مع اكثر من 19 جهة حكومية.

التحديات

ولمواجهة التحديات التجارية والاقتصادية أطلقت رؤية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أنواعا جديدة من الرخص بهدف خلق شريحة جديدة من رواد الاعمال والتجار والمستثمرين، أهمها استحداث رخصة العربات المتنقلة وحجز مواقعها الكترونياً واطلاق التراخيص المتناهية الصغر (الرخص المنزلية)، بالاضافة الى الغاء متطلب حجز رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الذي ساهم في ارتفاع العمل التجاري لدى فئة الشباب، ولم تغفل رؤية الوزير الروضان عن تخفيض رسوم اصدار التراخيص بنسبة (50%) والغاء عقد ووصل الايجار في التأسيس، وتخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع بنسبة (50%).

حماية المستهلك

وعلى صعيد قطاع حماية المستهلك، كان ضبط السوق وتنظيم الرقابة التجارية من أولويات رؤية الوزارة وذلك عبر نشر الوعي بحقوق المستهلك، فقد تم اطلاق تطبيق نظام الشكاوى لحماية المستهلك واستحداث وسائل أخرى مثل تقديم البلاغات عبر الواتس اب والبدالة 135، انشاء غرفة عمليات مركزية ونظام لاسلكي لتشديد واحكام الرقابة على الأسواق المركزية والتعاونية وأفرع التموين لمتابعة مخازن الأسواق المركزية في فترة «كورونا». كما وضعت الوزارة بوابة الكترونية لعروض والخصومات التي تقدم من قبل الشركات لقطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية عبر توفير 6 خدمات الكترونية.

تراخيص الشركات

وفيما يتعلق بالشركات التجارية، كان الهدف واضحا وهو تسهيل الاجراءات وتبسيطها للمراجعين ولذلك دشنت وزارة التجارة في مركز الكويت للاعمال ومركز الكويت لريادة الاعمال «النافذة الواحدة» حيث يقدم المركزان 180 خدمة الكترونية رقمية، سرعت فيها اجراءات تأسيس الشركات واصدار الرخص، حيث أصبحت طباعة مستند الرخصة التجارية «منزلياً» ومن أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة. كما تم تطوير أنظمة المراكز الخارجية ليستقبل جميع أنواع المعاملات المتعلقة بالمؤسسات الفردية أو الشركات أو الميزانيات، وتنفيذ مشروع التصويت الالكتروني في الجمعيات العمومية.

التموين

لم تغفل الوزارة عن الخدمات التي تقدمها لمستفيدي البطاقة التموينية حيث ان الرقمنة الالكترونية اجتاحت على ما يقارب 17 خدمة رقمية لمستفيدي البطاقة التموينية أي ما يعادل 90% منها سواء للتموين الانشائي او التموين الغذائي، حيث وفرت 10 خدمات الكترونية ما بين اضافة والغاء افراد وتغير عنوان اغلبها تختص بالتموين الانشائي كما أطلقت خدمة الاستعلام عن حصة الفرد في التموين الغذائي الكترونياً، ووفرت مساحات مجانية لمبادري الصندوق في فروع التموين، فضلا على خدمات التموين الانشائي التي أضحت الكترونية، و4 خدمات لقسم طلبات الاستيراد.

