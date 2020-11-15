ضبط 2000 قنينة عطر مقلدة

مال وأعمال

ضبطت وزارة التجارة والصناعة احدى الشركات في منطقة الفروانية تقوم بتصنيع عطورات وتعبئتها في قناني عطور ماركات عالمية وذلك في اطار حملتها وفق القوانين الدولية المتعلقة بالبضائع المقلدة واحكاما للقانون رقم 79/10 والمختص بالاشراف على السلع والخدمات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان فرق التفتيش التابعة لها ومن خلال جولاتها التفتيشية على المحال والاسواق التجارية ضبطت مخزنا في منطقة الفروانية يحتوي قناني تتم تعبئتها بمواد عطرية مقلدة وتباع على انها أصلية فقامت بتحريز السلع.

وأضافت ان السلع المقلدة تحوي ماركات عالمية مسجلة بالاضافة الى انواع لماركات محلية واقليمية اخرى.

واوضحت «التجارة» ان تم التحفظ على عدد 2000 قنينة عطر لجميع الماركات تتم تعبئتها وبيعها للمستهلك عن طريق الاتصال المباشر. وأكدت احالة الكميات المضبوطة الى الجهات المختصة لاستكمال اجراءاتها القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.

