«المواشي» حققت 1.7 مليون دينار في 9 أشهر

مال وأعمال

أكدت شركة نقل وتجارة المواشي انها حققت أرباحاً صافية للأشهر التسعة الأولى للعام 2020 بقيمة 1.75 مليون دينار، مقابل 99 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2019.

وصرح رئيس مجلس ادارة «المواشي» وليد الرومي، بأن المؤشرات المالية الرئيسة توضح زيادة حجم الايرادات عن العام السابق فقد بلغت الايرادات التشغيلية ما يعادل 54 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020 مقابل 42 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2019. وفي المقابل فقد زادت تكاليف التشغيل عن ذات الفترة من العام السابق حيث بلغت 48 مليون دينار للفترة الحالية مقابل 36 مليون دينار للفترة المقارنة.

وتأتي زيادة تكاليف التشغيل نتيجة تأثر العالم بجائحة كورونا والتى ادت الى ارتفاع أسعار الأغنام في بلد المنشأ الى جانب ارتفاع كلفة النقل والشحن.

من جهته أفاد الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي بأن سنة 2020 كانت سنة استثنائية على الجميع، واجهنا فيها الكثير من التحديات التي تحدث لأول مرة على على الرغم من كل هذه التحديات التي فرضتها جائحة كورونا واثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية في العالم، الا أن «المواشي» حرصت على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من اللحوم والمنتجات عبر توصيلها الى منازلهم خلال فترة الحظر الجزئي والكلي، بالاضافة الى استمرارها في توفير منتجاتها في فروع التموين والجمعيات التعاونية الى جانب الفروع التابعة للشركة، كما قامت بطرح منتجات جديدة في فروع التموين والجمعيات التعاونية وعبر منافذ البيع التابعة للشركة، وايمانا من الشركة بمسؤوليتها الوطنية في تدعيم الأمن الغذائي في الدولة، ومسئوليتها أيضا في الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم الحمراء في السوق بما يتناسب مع احتياجات وقدرات المستهلكين فقد التزمت شركة المواشي بتثبيت أسعار منتجاتها من لحوم الأغنام والعجول. وأضاف بودي، أنه كان من المتوقع استمرار تأثر الأداء التشغيلي للشركة خلال الربع الثالث من العام 2020 نظراً لاستمرار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها بشدة على الأنشطة الاقتصادية في الدولة خصوصا قطاع الضيافة والسياحة والطيران، وأيضا استمرار توقف تصدير الأغنام خلال فصل الصيف من استراليا، وتأخر تحميل الباخرة من جنوب أفريقيا الى جانب تأثيرات جائحة كورونا على أسواق العالم والتي كان لها تأثير مباشر على شحن البواخر وطائرات النقل.

