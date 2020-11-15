زعماء «آسيان» نحو اتفاقية تغطي ثلث الاقتصاد العالمي

مال وأعمال

يتجه زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بين أعضاء المنظمة اليوم الأحد.

وتشمل الاتفاقية، التي ستغطي ما يقرب من ثلث الاقتصاد العالمي، دول آسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

وعقدت القمة عبر تقنية الواقع الافتراضي أمس السبت، وهي السنة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تمثيل الولايات المتحدة تمثيلا منخفضا، حيث سيغيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن القمة.

وحضر ترامب قمة آسيان عام 2017، لكنه أرسل ممثلين فقط خلال الاجتماعين الأخيرين. وتم الغاء قمة خاصة مع آسيان كان من المفترض أن يستضيفها في لاس فيغاس في مارس بسبب جائحة «كوفيد – 19».

وتراجعت الهند عن خطة المشاركة في الاتفاقية العام الماضي، كما أنها لا تشمل الولايات المتحدة على الرغم من حجم التجارة الأميركية مع المنطقة البالغ تريليوني دولار.

ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين آسيان بأنها رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وقال في افتتاح القمة وفقا لوكالة «أسيوشيتد برس» أمس السبت، اننا «نقدر بشدة جهود شركاء آسيان للحفاظ على سلاسل التوريد الرئيسية مفتوحة، وتشغيل المصانع، وتدفق معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من فيروس كورونا».

وأشار أوبراين الذي قال البيت الأبيض انه ممثل الولايات المتحدة في الاجتماعات، الى أن الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ 87 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك توفير أجهزة تنفس صناعي أميركية الصنع ومعدات الوقاية الشخصية، مضيفا أن «الولايات المتحدة تساندكم ونعلم أنكم تدعموننا».

