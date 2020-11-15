فيلكا.. «كانت جزيرتنا ذهب»

وطن النهار

لا يكفي الحنين أحياناً لاسترجاع الذكريات.. ولا تسعفنا الذاكرة في بعض الاوقات لاستعادة ما مضى من حياة وذكريات.. ولا تكفي لوعاتنا وحسراتنا ألماً على أيام ذهبت.. ولحظات أفلت.. وأجيال تعاقبت على أرض يبدو انها أصبحت من المعجزات أن تعود.

لا يغلب الانسان سوى الحسرات.. ولا يوقف الدموع سوى الضحكات التي تزرعها سطور من الماضي الجميل الذي لا يكاد يكون حاضراً في مخيلاتنا الا وتمسه الصدمات الواقعية المتمثلة في الاهمال والخراب والدمار.

«فيلكا لم تكن جزيرة فقط.. ولم تكن أرضاً يعبرها المارون.. بل كانت وطناً تستوطنه القلوب قبل الأجساد».. وتحضنه الأشواق قبل الصرخات والمناشدات بضرورة احياء هذه البقعة من جديد.. واستبدال أرواح بشرية ببقايا الصخر والحديد.

أضعنا ارضا وأي ارض اضعنا.. موقع استراتيجي.. صالحة لأي فكرة مشروع حيوي.. تنبض بالحياة لتكون «فيما لو لاقت الاهتمام» كويتا جديدة.. لم نخلص لها في التطوير.. ولم نبذل جهدنا لتعود كما كانت على الأقل.. فقط حولناها الى ارض افتراضية لتطبيق خطط معارك المناورات والتدريبات العسكرية عليها.. لندك كل الآثار والتاريخ والإرث.

«دار مدارج بحر.. فيلجا أحلى الجزر متعة للناظرين.. في روابيك الخضر» بهذه الكلمات التي صاغها الشاعر الراحل بدر العياف شدت الفنانة الكبيرة مائدة نزهت لتتغنى الكويت كلها بجمال هذه الجزيرة ذات التاريخ العريق.

ففيلكا الواقعة عند مدخل جون الكويت في مواجهة العاصمة من جهة الشرق على بعد عشرين كيلومترا داخل البحر تتميز بأرضها الصالحة للزراعة ومياهها الجوفية العذبة وكانت الى عهد قريب تعتمد على نفسها في سد احتياجاتها الاقتصادية.

وقد قام علي عبدالرحيم علي الابراهيم الفيلكاوي «بويوسف» والذي ولد وترعرع وتربى على أرض هذه الجزيرة في ان يوثق تاريخها ويقدم «بانوراما» جميلة لكل من الأبناء والبنات من أهل فيلكا الطيبين ولكل من عشق هذه الجزيرة الحالمة من جيل القدامى والجدد.

واستطاع علي عبدالرحيم في كتابه القيم ان يستعرض تقاليد وعادات اهل فيلكا في الزواج والمناسبات الاجتماعية وان يتناول التفصيلات الدقيقة لهذا الزواج وكل ما يتعلق به وخاصة الدزة ونقلها الى بيت العروس ومكوناتها وكيفية ايام الزواج والتحوال وتناول مناسبة الختان والادوات المستخدمة وكيف تمر المناسبات الاجتماعية عند اهل الجزيرة.

وفي كتاب (بحوث مختارة من تاريخ الكويت) الصادر عن مركز البحوث والدراسات الكويتية باشراف الأستاذ الدكتور عبدالله الغنيم جاء أن (فيلكا) كانت مأهولة بالسكان منذ عهد قديم وهي تعتبر محطة تجارية مهمة على الطريق البحري بين حضارات وادي الرافدين والحضارات على سواحل الخليج العربي.

وأشار الى أن الجزيرة خلت من سكانها الذين يمثلون شريحة من المجتمع الكويتي بعد أن أجبرتهم سلطات الاحتلال العراقي على الخروج منها عام 1990 وزرعتها بالألغام المهلكة فتفرقوا في مختلف ضواحي الكويت.

وكشف التنقيب عن الآثار في الجزيرة عن حضارة تعود الى الألف الثالث قبل الميلاد واستمرت حتى العهد الهلليني حين أنشأ فيها الاسكندر الأكبر مستعمرة اغريقية أطلق عليها اسم (ايكاروس) في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد.

وأضاف مركز البحوث والدراسات الكويتية في الكتاب أن أول ظهور لجزيرة فيلكا في الخرائط الجغرافية كان في عام 1596 تحت اسم(داوادا) أو (أكوادا) (I.Dagoada) وتعني (جزيرة الماء) لما تحويه الجزيرة من آبار عذبة وهو الاسم الذي أطلقه البرتغاليون عليها.

وجاء الاسم بحسب الكتاب في الخريطة التي وضعها جان لنسخوتن والمحفوظة في أرشيف الدولة العام في هولندا ثم تتابع ظهور هذا الاسم في عدد من الخرائط التالية منها خريطة نگبونز (Vingboons) التي وضعها عام 1660 وخريطة مورتيه جايلوه (Mortier-Jaillot) البحرية التي طبعت في هولندا عام 1692 وكتب اسم فيلكا تحت مسمى (Isle de Aguada).

وأشار الى أن وصف جزيرة فيلكا قد ورد عند عدد من المؤرخين والجغرافيين اليونانيين فذكروا أنها جزيرة تكثر فيها الأشجار ويوجد فيها الماعز البري و«الغزلان المقدسة» التي لا يسمح باصطيادها وأيضا فيها معبد الآلهة (آرتميس).

وقال مركز البحوث والدراسات في الكتاب انه قد عثر كذلك على عدد كبير من الأختام التي تدل على أن أهل فيلكا لهم حضارة خاصة ذات مستوى متميز وتمثل مجموعة الأختام أنماطا مختلفة مثل أختام دائرية الشكل والتي يطلق عليها «أختام الخليج العربي» وأختام أسطوانية صنع بعضها محليا ونسب بعضها الى المواقع الحضارية المجاورة اضافة الى أختام مربعة الشكل نسبت الى وادي السند.

وأصدرت ادارة الآثار والمتاحف بوزارة الاعلام تقريرا بعنوان «الحفريات الأثرية في جزيرة فيلكا» يتضمن صورا وتعريفات بمجموعة عددها 417 ختما.

وتم العثور على تلك الأختام خلال أعمال تنقيب البعثة الدانمركية على الآثار في الجزيرة خلال الفترة بين عامي 1958 و1963 في ثلاثة مواقع تمثل تلالا قليلة الارتفاع اثنان منها يعود تاريخهما الى ما بين 2000 الى 1000 سنة قبل الميلاد والثالث يعود تاريخه الى العصر الهلينستي.

والى آمال العودة لامجاد الجزيرة نقول: اوقفوا التمرينات والمناورات العسكرية للحفاظ على ما تبقى من هذه الارض.

عبدالرؤوف مراد.. شكراً

يوما بعد يوم يثبت المصور المبدع عبدالرؤوف مراد انه يحمل هموم ومشاكل كثير من المواقع في البلاد سعياً لإيصال الرسالة المهمة للمسؤولين والتي تحمل عنوان «الله الله بالكويت»..