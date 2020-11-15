العلا.. متحف عالمي نابض بالذكريات

وطن النهار

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زيارة شتاء الطنطورة بالمملكة العربية السعودية ليس مثل اي شتاء، ففى العلا ومدائن صالح التي تظهر احد اقدم الحضارات على الارض، ضمن اكبر متحف طبيعي بالعالم، الدلالات التاريخية تظهر ان هناك عدة حضارات سادت ثم بادت في تلك المنطقة الواقعة في الشمال الغربي للمملكة والى الجنوب من المدينة المنورة.

الرحلة الى واحة العلا متعة ثقافية لا تضاهى، فهي متحف نابض بالحياة منذ آلاف السنين، بها كوكبة من العجائب الطبيعية والبشرية التي تنتشر عبر أرجائه، فتضم مواقع تاريخية حفظت على مر القرون، وتشكيلات الصخور الرملية والمساكن القديمة والمعالم الأثرية التي نحتتها يد الطبيعة وصنعتها ارادة الانسان، فعظم تلك المعالم التي تزخر بإرث بشري يعود الى 200 ألف عام لم يستكشف معظمه بعد، فالمملكة العربية السعودية تشكل ملتقى للحضارات القديمة، العلا هي نبع تلك الحضارات.

وعند زيارتي لواحة العلا قديمة مع الاصدقاء حمود البغيلي وسلطان البازعي ود. خلف الخطيمي، احترنا كثيرا من اين نبدأ الرحلة في أكبر ارث تاريخي يجمع آثاراً لأقوام وحضارات غابرة من معينية، وديدانية، ونبطية، ولحيانية، فهنا تصافح التأريخ وتشدك كل زاوية فيه ومن يعشق الآثار يجد متعته في العلا.

وتعد جبال العلا مكتبة فريدة لا مثيل لها في جميع الحضارات الاخرى، وتظهر كم الرقي الذي كان سائدا فيها حيث ان جميع صخور وسفوح وممرات الجبال عليها كتابات ذلك العصر ما يجعلها كذلك اكبر مكتبة طبيعية بالعالم، وهناك موقع مرتفع اعتقدوا حتى سنوات قليلة انه يمكن من يريد ركوب ناقة صالح الا ان الاكتشافات اللاحقة اثبتت انه بداية مدخل معبد وثني من عهود قبل الاسلام، وكحال الحضارات الفرعونية والفينيقية واليونانية القديمة، يوجد ضمن معابد ومقابر المنطقة ما يظهر ايمانهم بالبعث بعد الموت.

واليوم، تعد البلدة القديمة في العلا بأزقتها المتقاربة وبيوتها المتجاورة شاهدا على تراث أهلها، تجاورها واحات النخيل وما تبقى من آثار العيون المائية التي كانت تمد أهالي العلا ومزارعهم بالمياه طوال العام.

ولم تكشف هذه الواحة مترامية الأطراف سوى عن جزء ضئيل من ثرواتها الطبيعية والأثرية التي سكنتها الجماعات البشرية عبر آلاف السنين، حيث مازالت هناك طبقات من التاريخ البشري وثروة من العجائب الطبيعية تنتظر استكشافها في تلك التشكيلات الصخرية الرائعة والكثبان الرملية والآثار المعمارية المثيرة للاهتمام والتي تنقل صورا من حياة الثقافات القديمة التي شيدت تلك الحضارات القديمة.

ومن القديم للحديث حيث سكنا في فندق جميل مقام على شكل خيام نبطية، كما زرنا المسرح الزجاجي العاكس وسط الصحراء، حيث حلقنا فوق الغيوم ونحن نستمع للموسيقى العالمية الخالدة من اوركسترا عالمية مصاحبة بتغير بديع لألوان المسرح واطلالة ضوئية جميلة علي الجبال والصخور المحيطة، كما ضم المسرح عرضاً متميزاً وحياً للوحات الفنان الاشهر فان جوخ.

فالسعودية في حلتها الجديدة وضمن رؤيتها 2030، لم تعد تؤمن كغيرها بتصدير السائحين والمستثمرين بل باستيرادهم.. والمملكة قادمة بقوة لقطاع السياحة بالعالم!

أسواق تراثية

يحتضن شتاء الطنطورة فعاليات جاذبة أخرى كالأسواق التراثية جنبا الى جنب مع المناطق المخصصة للعلامات التجارية العالمية الراقية، ويمكن للزوار القيام بجولات ضمن المواقع التاريخية العريقة، والتي تمتد جذورها الى حوالي 2000 عام.

مهرجان فني وثقافي

تنطلق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة العالمي سنويا بعد نجاح دورته الاولى عام 2018 للاحتفال بالفنون والثقافة والتراث والتاريخ في منطقة العلا التاريخية، والتي تحتضن الحجر أو ما يعرف بمدائن صالح وهو أول المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في المملكة العربية السعودية.

الطنطورة.. ساعة شمسية

تمثل الطنطورة بشكلها الهرمي ساعة شمسية مهمة يعتمد عليها أهالي المنطقة للتعرف على دخول موسم الزراعة، وكذلك تغير فصول السنة، وترتفع الطنطورة على أسطح أحد الأبنية وسط بلدة العلا الأثرية كجزء أصيل من البناء، كما كان أهالي المدينة يعتمدون عليها قبل مئات السنين للتعرف على الوقت خلال اليوم. وقد اكتسبت الطنطورة على مر العصور أهميتها كنقطة يجتمع عندها أهالي البلدة للاحتفال بموسم الزراعة وبدخول فصل الشتاء، والذي يعود معه مجددا النشاط في الحقول، وهكذا أصبح الحدث تقليدا سنويا يجمع أهل المدينة للاحتفال بعودتهم الى حقولهم وفرصة للابتهاج وتبادل التهاني.

رحلة عبر التاريخ

يتيح موسم شتاء طنطورة لزواره فرصة فريدة للسفر عبر الزمن والتعرف على تاريخ وتراث العلا القديم من خلال زيارة المواقع الأثرية والتراثية التي ستفتح حصريا لضيوف الموسم الثقافي.

وتسهم الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال مبادراتها في تحقيق أهداف رؤية 2030، عبر تطوير العلا، حيث تعد واحدة من أعظم عجائب الدنيا، اذ يحيط بها الجمال الطبيعي والآثار الرائعة التي تشهد على عظمة الانسان وجهوده التي امتدت على مدى آلاف السنين. كما تعد واحدة من أفضل المواقع التراثية المحفوظة في العالم، وموطنا للعديد من الحضارات القديمة.

