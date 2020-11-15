متحف السيارات.. 100 عام من التاريخ حلبة سباق

وطن النهار

بمجرد ان تطأ قدماك متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية في الكويت تجد عقارب الزمن تعود لأكثر من مائة عام من تاريخ السيارات، فالتاريخ امامك على اربع عجلات بشكل مميز وفريد مع الأجواء الكلاسيكية الفريدة التي تحيط بأقسام المتحف، التي تروي حكايات نحو مئة عام من صناعة السيارات في العالم.

المتحف افتتح ابوابه في 10 أكتوبر عام 2010، ليوثق تاريخ الكويت والسيارات، وربط الجيل الحالي والأجيال اللاحقة بالماضي، اضافة الى أهداف أخرى كثيرة سطرها مؤسسو المتحف، لكن يبقى الشاغل الأول، هو ضمان الحفاظ على السيارات المرتبطة بتاريخ الكويت والأحداث البارزة في ماضي الأمة.

يعتبر هذا المتحف المقصد المثالي لعشاق وهواة السيارات الكلاسيكية، ويشهد توافدًا كبيراَ من السياح والزوار للاستمتاع بالارث الحضاري والتاريخي للكويت، ولاسيما في مجال السيارات التاريخية، والذي يعتبر الأكثر في العالم لاحتوائه على العديد من الثقافات والتراث ليربط المتحف الأجيال الحالية والمستقبلية بماضيها.

والمتحف واحد من أهم الوجهات السياحية والثقافية في الكويت، وهو مركزا لمحبي ومقتني السيارات التاريخية، ويقدم المتحف خدمات عديدة للمجتمع والأعضاء والمنتسبين للمتحف من ورش عمل متخصصة للجمهور من مختصين في مجال السيارات، وتقدم الورش الاستشارات والتوجيهات لاعادة تصنيع السيارات التاريخية لمقتنيها كما تضم مكتبة المتحف العديد من المراجع والكتب المتخصصة بالسيارات بالاضافة للمجلات والكتب الدورية وخدمات الانترنت.

ويضم المتحف مجموعة متنوعة من السيارات التاريخية والنادرة والتي تخص كبار الشخصيات العربية والاجنبية من ملوك ورؤساء كالسيارة الرئاسية للمغفور له الشيخ عبدالله السالم والمغفور له الشيخ صباح السالم وكذلك امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح والامير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله والمغفور له سمو الامير الشيخ صباح الاحمد رحمة الله عليهم جميعا.

كما يبرز المتحف مجموعة نادرة من سيارات عدد من رؤساء وملوك العالم مثل ملكة بريطانيا وملك مصر، اضافة لنجوم الفن العالميين، كما يضم المتحف سيارات عالمية كسيارة العميل السري جيمس بوند هي من استون مارتن دي بي 5 الانكليزية الصنع وهي السيارة التي استخدمت في تصوير أحد أفلامه، عام 1964، بالاضافة الى العديد من السيارات المميزة والتاريخية، كما ازدانت جدران المعرض بصور تحاكي ماضي هذه السيارات العريقة.

ويقول مستشار متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية فؤاد سليم لـ «النهار» ان انشاء المتحف له العديد من الأهداف منها الحفاظ على التراث الكويتي بسيارات واكبت حقبات زمنية وأخرى كانت جزءا من أحداث تاريخية، الى جانب كونه احد أهم الوجهات السياحية والثقافية في الكويت لافتا الى ان المتحف اصبح مركزا لمحبي ومقتني السيارات التاريخية اذ سيكون بمثابة المرجع لهم في جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وأضاف ان المتحف اصبح قطبا رئيسيا في التعريف بصناعة السيارات وروادها في العالم من خلال التعاون مع الشركات المنتجة للسيارات وشركات تصميم السيارات، لافتا الى دور المتحف لا ينحصر في المحافظة على السيارات التي ترتبط بتاريخ الكويت وبالأحداث المهمة والمميزة في ماضي البلاد فحسب، وانما يمتد دوره الى غرس أسس وآداب قيادة السيارات والدراجات البخارية من خلال التعليم والتوعية.

واوضح سليم ان المتحف هو عبارة عن مدينة متكاملة للسيارات في الكويت، حيث تضم بخلاف الصالة الرئيسة التي تضم سيارات بجميع أنواعها المختلفة،و التي من أهمها السيارات الكلاسيكية القديمة والتاريخية الخاصة بحكام الكويت حيث يمكن لجميع السائحين الذين يحبون السيارات بجميع أنواعها وماركاتها أن يتمتعوا بزيارة هذا المتحف حيث يمكنهم التعرف على التاريخ القديم للسيارات ومراحل تطورها من العقود القديمة وحتى يومنا هذا.

وزاد سليم أن المتحف يضم مدينة المتحف حيث يتم التعلم عبر الترفية،لافتا الى ان سجل الكويت في السلامة المرورية سجل مؤسف، فالكويت تحتل مرتبة متقدمة عالميا في نسبة معدلات الحوادث والهلاك،ولذا قام متحف السيارات بحماية جوانب قيادة الآليات العصرية من خلال التعليم والتوعية، وتحسين السلامة المرورية في الكويت.

واشار الى ان «مدينة المتحف» تقدم للزائرين بين السادسة والسادسة عشرة من العمر تجربة فريدة وشاملة في القيادة، من خلال تدريب تلاميذ المدارس بالدرجة الأولى ولعامة المواطنين أيضا، وهي تتضمن شبكة طرقات تحتوي على اشارات التوقف الضوئية واشارات السير واللافتات، وكلها مماثلة لتلك المستخدمة فعلياً على الطرقات.

وقال يضم المتحف ديوانية، هي منطقة الاستقبال حيث يوجد في الكويت ما يقارب من 40 فريقا من هواة السيارات القديمة والسيكل والدرجات البخارية وهم يتجمعون بشكل يومي في المتحف لتبادل الافكار والاراء والمعلومات، بالاضافة الى استقبال ضيوف المتحف من كبار الزوار ورجال الاعمال.

وذكر سليم ان المتحف يضم مكتبة للسيارات هي الاكبر في الشرق الاوسط حيث تحتوى كتب واصدارات تخص عالم السيارات، وتتوافر فيها كل الموارد الرئيسية التي تهم أي شخص يريد تجديد سياراته، ولكل مهتم متعطش لاكتشاف تاريخ السيارات وذلك بهدف تثقيفي وتوعوي واجتماعي، كما تقدم المكتبة دعماً أساسياً للورش الفنية، فهي تحتوي على مجموعة ضخمة من الكتب المتخصصة تقدم كل المعلومات اللازمة عن ميكانيك السيارات الكلاسيكية وعن طرق وأساليب الصيانة، بالاضافة الى تنظيم دورات وورشات تعليمية حيث يستطيع المنتسبون اليها اكتساب الخبرات وتلقي المعلومات القيمة عن السيارات الكلاسيكية، ومن خلالها يقدم المتخصصون الطرق والأساليب الصحيحة لصيانة والاعتناء بتلك السيارات.

وزاد سليم ان المتحف يضم ورشاً فنية مجهزة بأفضل المعدات التي تخدم مقتني السيارات التقليدية والتاريخية والقديمة زودت كل واحدة منها بجميع المستلزمات الخاصة بصيانة أي موديل أو أي نوع من السيارات الكلاسيكية، فهي تحتوي على وسائل الفحص الفني لتسهيل العمل على الأجهزة السفلية، اضافة الى جميع أجهزة الكشف عن الأعطال والصيانة الدورية للسيارة بجميع أجزائها بدءاً من المحرك وعلبة الغيار والأجهزة الالكترونية وانتهاء بالهيكل الخارجي، لافتا الى انه يمكن لاصحاب السيارات القديمة ان يشاركوا في عملية الاصلاح ومعرفة طرق العمل على السيارة بنفسه، فأفضل الأوقات على الاطلاق هي تلك التي يقضيها صاحب السيارة تحت غطاء المحرك.

اوضح سليم ان الورش الفنية والعاملين بها وجميع معداتها تقدم خدماتها مجاناً لاصحاب السيارات الكلاسيكية الذين يرغبون بالعمل على سياراتهم، وما عليهم سوى توفير القطع اللازمة.

حلبة سباق

متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية يضم حلبة سرب لسباق السيارات الصغيرة والتي تعد أول حلبة سباق في الكويت وتم تجهيز حلبة سرب بأفضل الأدوات اللازمة والتجهيزات التي ستخدم قطاعا كبيرا من الشباب من محبي السيارات العامة. فهي تضع اللبنة الأساسية لتجهيز متسابقين في أبرز رياضات السيارات.

وتتميز حلبة سرب بتنوع الاستخدام، فهي تصلح لرياضة الكارتنغ والدريفت والأوتوتيست وهي تجربة أداء السيارات. فهي بهذا تخدم قطاعا كبيرا من الشباب الذين يرغبون في الانضمام لهذه الرياضات.

