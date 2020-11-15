«فريج صويلح».. ريادة في الوجبات الشعبية

وطن النهار

يجسد مطعم فريج صويلح عبق الأصالة والتراث التاريخي للكويت، كونه يعد أول مطعم في الكويت يقدم الوجبات الشعبية ولديه جاذبية كبيرة في تقديم أطباق متنوعة للعائلات والمواطنين من مختلف الأعمار.

وفي قلب المباركية، تجد مطعم فريج صويلح شامخاً يقدم كل الأطباق الكويتية المتميزة لرواده من العائلات والأفراد على مدار الساعة، عن طريق التواجد أو من خلال طلبات التوصيل التي تصل لكل مناطق الكويت.

أول مطعم

النهار التقت صاحب ومدير مطاعم فريج صويلح عمر العازمي الذي أشار في حديثه الى أن فريج صويلح هو أول مطعم يقدم الوجبات الكويتية، شكلاً ومضمونا وتقدم جميع الأنواع للزبائن بأقصى درجات الراحة والخدمة المتميزة. وقال نحن متخصصون في تقديم الأطباق الشعبية للأسر الكويتية والمواطنين في مختلف الأعمار ونسعى لتوسيع وتعزيز تواجدنا في السوق من خلال اضافة لمسات متميزة لكل الوجبات التي نقدمها.

وأوضح أن فرع المباركية واحد من فروعنا الكثيرة المنتشرة في ربوع الكويت، حيث نقدم كل ما هو متميز في المطبخ الكويتي لكافة عملائنا.

وبين أن قطاع التوصيل شهد تطوراً كبيراً، لتلبية طلبات العملاء في مختلف المناطق بالسرعة المطلوبة دون تأخير، مضيفاً قمنا بزيادة الأعداد العاملة في هذا القطاع لمواجهة الطلبات المتزايدة على الوجبات التي يقدمها المطعم.

أنواع الوجبات

وفي تناوله لأهم الوجبات التي يقدمها المطعم، قال العازمي: يقدم المطعم وجبات مجبوس اللحم ومجبوس الدجاج والكبسة والخروف العربي والكبسة والأسماك الزبيدي والروبيان والمموش التي تعد طبخة مميزة وغيرها على الطريقة الكويتية بنسبة 100 في المئة.

وأضاف نقوم باعداد الأسماك المشوية على الطريقة الكويتية أيضاً، بالاضافة الى المشويات والمقبلات بكل أنواعها. وبين العازمي أن خدمة العميل وتلبية طلباته تمثل ركيزة أساسية في عملنا وهي سر تطورنا وتفوقنا، قائلاً: فريج صويلح باتت بصمة مميزة في تفضيلات العائلات الكويتية والأفراد من مختلف الأعمار.

وأضاف أن مجبوس الدجاج واللحم والأسماك عليها اقبال كبير من قبل العائلة الكويتية وكذلك المطبق باعتبارها من الأكلات المميزة.

