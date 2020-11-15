«عنب بيروت الكويت».. ارتباط عائلي مُميز مع الزبائن

وطن النهار

«صدق من قال: الطبخ فنون وجنون وابداع ومهارات»، كل تلك الصفات اجتمعت على ضفاف الخليج حيث تحتضن شواطئه مطعم عنب بيروت الذي يصفه مديره العام ايلي وديع عازوري بأنه بيت للكويتيين والمقيمين، قائلاً: تمكنا من اقامة علاقة ارتباط عائلي مع جميع الزبائن ومن مختلف الأعمار.

وأشار عازوري في حديثه لـ «النهار» أن عنب بيروت الكويت كسر حاجز التقليد وتفنن بالألوان المزدهرة بدلاً من اللون الواحد سعياً لخلق جو من الحميمية والراحة لدى الزبائن عند تناول وجباتهم.

وقال عازوري: ان سر النجاح لا يكمن في تقديم الوجبة، بقدر ما يكمن في كيفية طهيها والتفنن في تقديمها، قائلاً إن كل وجبة تمثل لوحة فنية يبدع في تصميمها أنامل الطهاة في عنب بيروت، مضيفاً نقوم بتشكيل رغبات الزبائن وفق الأذواق التي يودون تناولها، كما أننا نسعى لتعزيز مستويات الجودة بكل الطرق الممكنة من بداية دخول الزبون الى المطعم وحتى الانتهاء من تناوله، مضيفاً نحن من أكثر المطاعم في الكويت التي تهتم بالزبون وطلباته وتلبيتها والحرص على أن يكون عميلاً دائماً لنا.

وجباتنا متميزة

وقال لدينا ما يقارب 12 صنفاً من المقبلات وأكثر من 10 أصناف أطباق رئيسية و18 صنفاً من المقبلات الساخنة ذات المذاق اللبناني المتميز.

وتطرق عازوري الى الوجبات التي يتميز بها المطعم، من بين الوجبات التي نتميز بها: العصافير والأوزي والريش والمشاوي وكلها تتم وفق طريقة لا تتم الا في مطعم عنب بيروت وعلى الطريقة اللبنانية الأصيلة.

وأوضح أن عنب بيروت الكويت يتمتع بطقوس خاصة في التعامل مع الزبون حيث يتم تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الزبائن وفق طريقة أن الزبون دائماً على حق وتلبية كل ما يحتاج اليه وفق ضوابط وآليات محددة تستهدف تقديم الراحة والمتعة للزبون، فرداً كان أم عائلة.

ولم يخف عازوري سعيه الدؤوب لتلبية احتياجات عملائه، قائلاً: حتى ولو لم تكن متوافرة، فاننا نجتهد لتجهيزها للزبون وتقديمها له في كل الأوقات. واستدرك قائلاً: هدفنا تقديم متعة تذوق الوجبات المقدمة للزبائن والعمل على تطوير الخدمة بشكل مستمر، موضحاً أننا نأتي دائماً بكل ما هو جديد ومتميز لعملائنا من كل مكان حول العالم.

تطلعات مستقبلية

ولفت عازوري أن من أقل الأطباق المقدمة للعميل الى أكثر الأطباق تميزاً، نحن نتفنن في كل صغيرة وكبيرة ونقدمها لعملائنا بالشكل الذي يرضيهم عنا. وفي رد منه عن عدد أفرع مطاعم عنب بيروت في العالم العربي، قال عازوري لدينا 10 مطاعم في مصر والسعودية والبحرين والكويت ونستهدف التوسع مستقبلاً بفرعين جديدين في كل من لندن والعراق.

وحول تطلعاته المستقبلية، قال أتمنى أن تنتهي جائحة «كورونا» قريباً ويعود العالم لما كان عليه وتنتعش المطاعم مجدداً، فالمطاعم ركيزة رئيسية في تطوير القطاع السياحي والترفيهي في الكويت.

