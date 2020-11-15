«هايد بارك» في بيت الفرعون

وطن النهار

جمع د. وسيم السيسي بين الطب وعلم المصريات فأصبح واحدًا من أشهر الذين عملوا بهذين المجالين.. وفي هذا الحوار مع «النهار» يكشف د. السيسي كيف لمنظرة عابرة في حديقة «هايد بارك» البريطانية الشهيرة ان تمثل نقطة تحول في حياة طبيب مصري وتشكل مستقبله وتحدد خياراته في علمه وبيته وزواجه وحتى اسماء ابنائه. لكن عالم المصريات والجراح الشهير مر بمحطات كثيرة قبل أن يصل به الحال إلى ما هو عليه الآن، وفي هذا الحوار يروي د. السيسي بعضا من مفردات حياته الغنية خصوصا عن رفيقة عمره وشغفه د. سوزان راغب اختصاصية العيون وعن أبنائهما الثلاثة وعن الأم ذات العقلية الجدلية «علامة الاستفهام الكبرى» كما يحب أن يطلق عليها، والتي ورث منها الجدل وحب معرفة المجهول، وقبلهم عن سر د. وديدة خالته التي فتحت آفاق الشغف والفضول عنده منذ أن كان طفلا للتعرف على جسد الإنسان عبر تشريح الضفادع:

? بداية.. أين كانت النشأة، وكيف أثرت عليك؟

? النشأة كانت في المنصورة سنوات قليلة وبعدها انتقلنا للقاهرة وعشنا في حدائق القبة وكنت قريب من مدرسة رمسيس (الأميركان كولدج) وكانت تقبل الأطفال من عمر 4 سنوات ودرست فيها وكان لها أثر كبير على لأن كل العاملين بها كانوا أميركان، وتعلم اللغات دائما ما يبدأ في السنوات الأولى من العمر واذكر أنني عندما درست في انكلترا كان الكل يسألني هل ذهبت من قبل للولايات المتحدة لأنه كان لدي لكنة أميركية قوية في اللغة الانكليزية، ووالدي كان يعمل بالتعليم وقد تنقلنا في عده محافظات أسيوط والمنصورة والقاهرة،أيضا تنقلت في السكن مابين حلوان وحدائق القبة، وسكنت في حلوان عندما كانت عبارة عن منطقة حدائق وفيلات ورائحة الزهور تميزها، وسافرت إلى انكلترا لاستكمال الدراسة بعد أن حصلت على الماجستير في الجراحة العامة والمسالك البولية من مصر وتعتبر انكلترا محطة هامة في حياتي فقد حصلت على (F.R.C.S) وتعنى (زميل كلية الجراحين الملكية بإنكلترا). كما حصلت على (F.A.C.S) بالولايات المتحدة الأميركية (زميل كلية الجراحين الأميركية) وحصلت عليها شرفيا بسبب العمليات الكبيرة التي قمت بها حتى أنها منحت لي بدون امتحان.

الكبسولة المعجزة

? ماذا عن العملية الجراحية «كابسولتك اوبريشين» المسجلة باسمك؟

? جاءتني الفكرة من أن البروستاتا عندما تتضخم يوجد حولها كبسولة سميكة 5 ملليمتر ولا تأخذ راحتها كي تتمدد والبروستاتا عندما تتضخم تغلق مجرى البول ونحتاج للقسطرة فالحل هو شق هذه الكبسولة لكي تمر المياه وبالفعل قد كانت الجراحة بفتح الكبسولة على شكل حرف T وميزتها أنها تحمى من استئصال البروستاتا ومضاعفاتها وأجريت العملية على 70 حالة.

? هل يتم إجراء هذه العملية في جميع بلدان العالم أم مقتصرة على بلدان بعينها؟

? تطبق إذا كان حجم البروستاتا 200 أو 300 غرام لأنها تحتاج للجراحة، أما الآن فالاتجاه نحو الليزر والمنظار والعلاج التداخلي خاصة عند اكتشافها مبكرا.

? ما الذي دفعك إلى الالتحاق بكلية الطب؟

? أحببت الطب وأنا في عمر أربع سنوات والسبب في ذلك هو خالتي الدكتورة وديدة وهى كانت رئيس قسم العلاج الحر بوزارة الصحة وقد كنا مقيمين في القاهرة وهي عندما التحقت بكلية الصيدلة جاءت لتعيش معنا وكانت تقوم بتشريح الضفادع التي تجلبها للمنزل ومعها مادة الكلوروفورم وهي المادة المخدرة ولوحة خشبية ودبابيس وتقوم بتخديرها حتى أنني لا زلت اذكر الرائحة، وتقوم بالتشريح وتفتح جدار البطن وأنا أتابعها بشغف كبير وأتابع حركه الأمعاء وحركه القلب وكيف ينبض وأشاهد الرئتين وهما تنتفخان وتفرغان الهواء، والشغف بمعرفه المجهول كان هو السبب في دخولي الطب واعتقد هو السبب أيضا في حبي للمصريات وأشياء أخرى أهتم بها مثل هل هناك حضارة على كواكب أخرى وتاريخ الأديان ونشأتها وقد يبدو للبعض أنها أشياء متنافرة لكن يجمعها شيء واحد هو الرغبة في معرفه المجهول.

منهل العلم

? ماذا عن شغفك وحبك لعلم المصريات؟

? البداية كانت من الهايد بارك بانكلترا فخلال وجودي هناك لاحظت وجود رجل يقف على ستاند عال وحوله جمهور كبير وعندما اقتربت لسماعه وجدته يتفاخر بانكلترا وأنها نور العالم وانه لولاها لكان العالم في ظلام ووسط الجموع كان يوجد رجل طويل اسود البشرة قاطعه بهدوء شديد قائلا له «لا تتفاخر فأنا من أعطيت لك الحضارة» مدعما كلامه بان الانكليز اخذوا حضارتهم من الرومان بدليل أن الطرق الرومانية مازالت في انكلترا والرومان أخذوها من اليونان واليونان أخذتها من مصر القديمة فأفلاطون جاء مصر وتعلم الفلسفة على أيدي المصريين 13 عاما وكتب في كتابه القديم «ما من علم لدينا إلا وأخذناه من مصر»، وسأله الرجل المتحدث هل أنت من مصر؟ فقال له الرجل لا أنا من نيجيريا في قارة إفريقيا التي بها مصر والتي علمتنا جميعا الحضارة وصفق له الجمع بما فيهم المتحدث وقد شعرت بالخجل من نفسي لأني لا اعرف هذا الكلام.

وفى نفس اليوم كنت ذاهباً لمجلس العموم البريطاني وقد خرج عضو من مجلس العموم البريطاني يطالب برفع العقوبة عن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث لأنهم سحبوا منه رخصة القيادة لتجاوزه السرعة المقررة فقال له رئيس البرلمان أن هذا الأمر مرفوض فليس على رأسه ريشة فقلت لزميلي البريطاني «انتم أخذتم هذا مننا فلدينا هذه الجملة عندما يكون هناك احد مهم» فقال زميلي البريطاني كيف لا تعرف أن هذه هي ريشة العدالة الخاصة بكم ريشة الإله «ماعت» ولابد أن تكون ريشة نعامة كي تكون متساوية من الجانبين فالعدالة لا تكون عدالة إلا إذا كان هناك تساوى من الجانبين وهى عندنا توضع على رؤوس الملوك والأمراء والقضاة وشعرت بالخجل وقتها وقررت أن أبحث في حضارتنا.

العالم والأوبئة

? يعيش العالم حاليًا ظرفا استثنائيا بعد انتشار فيروس «كورونا» من غلق للمطارات وتقييد للحريات وحجر منزلي فكيف رأيت ذلك؟

? مارتس وهو مفكر انكليزي قال «لولا الحروب والأوبئة لحدثت مجاعة في العالم» ففي كل فتره يظهر وباء أو حرب يقضي على ربع البشرية عندما يزيد عدد البشر عن موارد الأرض، فقد كان هناك وباء الطاعون الذي قضى على معظم ملوك دوله أوروبا ولم ينج سوى البابا لأنهم أحاطوا القصر الخاص به بسور من النيران لأن وباء الطاعون كانت تنقله الجرذان وبهذه الطريقة كانت لا تستطيع عبور القصر، بعدها جاءت الكوليرا وفي القرن الـ18 كانت الموجة الأولى للأنفلونزا الاسبانية وراح ضحيتها بضع آلاف أما الموجة الثانية قضت على 55 مليون انسان ومن المؤكد أن كل ما حدث يدعو للتفكير فهل هو نوع من التوازن البيئي؟ أم انه شيء لم تستطيع معامل الهندسة الوراثية السيطرة علية سواء الموجودة في أميركا أو الصين، أم أنها حرب ميكروبات.

? هل قررت إعادة حساباتك بسبب هذه الجائحة، وكيف تقضى الوقت أثناء هذه الأزمة؟

? كنت استفيد من الوقت المتاح في القراءة والكتابة ولكن لدي ثقة كبيرة أن هذه الغمة سوف تزول، وكثير من الناس تغيرت عاداتها ومن المؤكد أن العالم كله تغير.

زواج فرعوني

? حدثنا عن زوجتك د. سوزان راغب وكيف بدأت علاقة الحب؟

? نحن نعيش معا كأسرة من اسر مصر القديمة التي عمرها 5000 سنة، وكان يأتي على لسان المرأة المصرية القديمة في وثيقة الزواج إذا هجرتك كزوج أرد لك مهرك ونصف ما جمعناه في حياتنا الزوجية وفي ذلك الوقت كان هناك قضاة ولم يكن هناك محامين، وإذا صدرت قسوة من الزوج على الزوجة باليد أو اللسان من حقها أن تشكوه، وكان يتم إنذاره أول مرة ويجلد ثاني مرة ويخلع ثالث مرة، والأب إذا مات يقوم بتوزيع الثروة على الابنة الصغرى وليست الكبرى وهذا تقديس للمرأة المصرية ونحن نعيش بهذا المبدأ أنا وزوجتي وهي تعمل أخصائي طب عيون وتدرس الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار، وأنا من شجعها على ذلك وهي أحبت المصريات والآثار من عشرتها معي.

? كيف نشأت قصه الحب بينكما؟

? قصة الحب نشأت بعد المعرفة لأن الإنسان لابد أن يعتمد على العقل في الزواج ولابد من وجود امرأة بجانب الرجل تتحمل المصاعب والمتاعب وتقف بجانبه وهي تتميز بروح الفكاهة وجميلة ومثقفة وتستوعبني جيدا، والزواج هو زواج أسرة من أسرة وليس فرد من فرد ولذلك يجب التأني في هذا القرار، وأتذكر أنه عندما عدت من انكلترا رأيت 17 عروسة لكن لم أكن اشعر براحة وكنت اشعر أنهن لا يستوعبن كلامي ولا شخصيتي لكن سوزي استوعبتني جيدا على الرغم من أنها لم تتحدث كثيرا في أول لقاء بيننا، وكلامي لها في أول لقاء كان يمر في عدة أنابيب اختبار تفسره وتحلله، والأيام تؤكد حسن الاختيار والتوفيق من الله.

